拜登怎麼了？「在台上迷路」33秒畫面瘋傳　機械動作超神秘

▲拜登在演說結束準備下台時，走了幾步就停住。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國79歲總統拜登（Joe Biden）21日出席全球基金活動，但就在他發表完演說準備走下講台時，腳步突然停頓，雙手擺在身前，機械式動作看起來相當困惑，轉身環顧全場，似乎正在向台下的人提出疑問。捕捉到這一幕的33秒畫面如今已在網路上流傳，外媒形容，這看起來就像是拜登「在台上迷路」。

Is Biden lost?



pic.twitter.com/R5eDVoLZou — The Post Millennial (@TPostMillennial) September 21, 2022

綜合紐約郵報、每日郵報報導，拜登21日在紐約出席全球基金第七次增資會議，透過演說呼籲各國能夠響應募款活動，向「全球基金」募款180億美元，以求終止愛滋病、結核病、瘧疾等在全球的流行，同時他還承諾美國政府將會捐出60億美元作為支持，這也使得當天籌募款項達到140億美元。演說結束後，現場響起掌聲，但接下來拜登的動作隨即引發討論。

依據畫面，當拜登轉身準備走下舞台時，伸出雙手，走了幾步就停住，回頭看了一眼，接著望向台下，口中喃喃自語，並朝自己所站位置比了比，似乎正在向台下的人求助「我該站在哪裡」。據悉當時拜登把目光投向南韓總統尹錫悅、法國總統馬克宏、德國總理蕭茲一行人，表情相當困惑。

此時全球基金的桑茲（Peter Sands）說了句「總統先生，謝謝你」，接著發表約2分鐘的感謝詞，才邀請各國領導人上台合影。這段期間內，拜登就站在講台另一側，在黑暗中看向桑茲。

這一幕讓部分網友直言，拜登的行為怪異，更說拜登當時是否在台上迷路，並引發外界對於拜登身體狀況是否適合擔任總統的質疑。

不過，這並非拜登首次被拍攝到奇怪舉動。今年4月，拜登在北卡羅來納州發表演說時，被捕捉到轉身伸出右手，作勢要跟人握手，但當時台上除了他以外，根本沒有其他人，對著空氣握手的畫面顯得十分尷尬。

►拜登「跟空氣握手」詭異畫面瘋傳 台上根本沒人！健康問題引熱議

►尹錫悅丟光韓國人的臉！用「兔崽子」稱呼美國議員 捕捉最真實一幕