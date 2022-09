30萬俄羅斯大兵被逼上前線！童心碎淚別父親：求你一定要回來

▲普丁21日發布局部動員令後,不少人都被迫與即將上戰場的父親、丈夫、兒子淚別。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯總統普丁21日發布局部動員令後,國防部就迅速在全國各地展開徵兵行動,父子分離、夫妻淚別、年輕男子被強行帶走的畫面頻頻上演,甚至還有兒童與父親分別時痛哭流涕,不斷大喊著要爸爸「一定要回來」。

'Please come back, Papa': #Russian child sobs uncontrollably as her conscript father boards a bus to join #Ukraine invasion amid claims #Putin has 'paved the way to mobilise 1MILLION men with secret order' pic.twitter.com/cOIME3t9RR

據《每日郵報》報導,網上最近流出一段影片,顯示俄羅斯西部的貝哥羅(Belgorod)已開始將預備役士兵送往前線,有數十名男子正排隊準備登上前往烏克蘭的遊覽車。這時,一名兒童哭著對其中一人大喊,「爸爸,再見!求求你,一定要回來,爸爸,再見」,場面讓人心酸。

First clips coming out of Russia this morning of draftees saying bye to their families. This from a small town in Yakutsk. Credits @taygainfo pic.twitter.com/tlaVRoDgLT