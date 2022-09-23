30萬俄羅斯大兵被逼上前線！童心碎淚別父親：求你一定要回來

▲普丁21日發布局部動員令後，不少人都被迫與即將上戰場的父親、丈夫、兒子淚別。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯總統普丁21日發布局部動員令後，國防部就迅速在全國各地展開徵兵行動，父子分離、夫妻淚別、年輕男子被強行帶走的畫面頻頻上演，甚至還有兒童與父親分別時痛哭流涕，不斷大喊著要爸爸「一定要回來」。

'Please come back, Papa': #Russian child sobs uncontrollably as her conscript father boards a bus to join #Ukraine invasion amid claims #Putin has 'paved the way to mobilise 1MILLION men with secret order' pic.twitter.com/cOIME3t9RR — 6IX WORLD NEWS (@6ixworldnews) September 22, 2022

據《每日郵報》報導，網上最近流出一段影片，顯示俄羅斯西部的貝哥羅（Belgorod）已開始將預備役士兵送往前線，有數十名男子正排隊準備登上前往烏克蘭的遊覽車。這時，一名兒童哭著對其中一人大喊，「爸爸，再見！求求你，一定要回來，爸爸，再見」，場面讓人心酸。

First clips coming out of Russia this morning of draftees saying bye to their families. This from a small town in Yakutsk. Credits @taygainfo pic.twitter.com/tlaVRoDgLT — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) September 22, 2022

與此同時，雅庫次克也有不少預備軍人在被帶到戰場前與家人含淚道別。從現場畫面可見，在場幾乎所有人都流下了傷心的淚水，他們抱著摯愛的家人，不斷叮囑彼此要好好保重，還有一名身穿綠色外套的小孩被家人高舉在遊覽車外，隔著玻璃車窗與父親「隔空親親」道別。

俄羅斯的反對人士指出，儘管普丁在宣布發動局部動員時，曾說明打算徵召30萬預備役上戰場，但從各地回報的徵兵情況看來，徵兵的人數遠超於普丁所說的數字。一名總統府內部消息人數透露，最後的徵兵人數可能多達100萬。

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