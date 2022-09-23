美日韓3國外長會談　譴責北韓「核武立法」導致緊張局勢升溫

▲美日韓3國外長22日在紐約召開會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）核武威脅層級升高，以及俄烏戰爭等議題，美日韓3國外交部長於美東時間22日在紐約召開會談後，共同發表聯合聲明，內容譴責北韓的言行導致區域緊張情勢升溫，呼籲北韓應重回談判桌。同時，美國重申協防日本、南韓的基本立場，並強調反對世界任何勢力透過力量改變領土，似乎暗指台海問題。

根據《韓聯社》，美國國務卿布林肯、日本外務大臣林芳正、南韓外交部長朴振22日在紐約召開會談，首先嚴厲警告北韓，一旦進行第7次核試驗，則將會面臨國際社會的強烈應對，「北韓通動核武相關政策立法，導致區域緊張情勢升溫，在此我方表達深切關注。」

聲明書嚴厲譴責北韓今年違反聯合國安理會決議，數次試射彈道飛彈。3國外長呼籲，北韓應該遵守、履行聯合國安理會所通過的決議。

布林肯在聲明中再度承諾，美國將會協防日本、南韓。美國與日本則在聲明表示，支持南韓總統尹錫悅針對北韓戰略所提出的「大膽的構想」。美日韓外交部長在聯合聲明中強調，應強化以國際規則為基礎的經濟秩序，同時促進印太地區與全世界的繁榮，在此之際3國合作相當重要。

美日韓外交部長在聲明中譴責俄羅斯侵略烏克蘭，同時表明對於烏克蘭的支持立場，重申對於協助烏克蘭政府與人民的必要性，以及將會全力應對違反國際法的行為。

「我們將會反對，任何透過力量試圖改變領土的行動，無論是在世界何處」。《韓聯社》分析，此段對話很有可能指的是中國，因為中國除了在台灣周邊海域發動軍事挑釁，更試圖在印太地區擴張影響力。

另外，針對美國通過《通膨削減法》（IRA）後恐怕會將南韓生產的自動車從租稅優惠排除，朴振向美方傳達南韓的擔憂事項，呼籲應恪守韓美自由貿易協定（FTA）精神，消弭各種不平等對待。

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