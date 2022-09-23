NEXON創辦人逝世　18歲女兒繼承25億美元持股！成最年輕億萬富豪

▲NEXON創辦人金正宙逝世後，18歲二女兒繼承持股後成全球最年輕億萬富豪。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓知名電腦遊戲公司NEXON創辦人、持股公司NXC理事金正宙（김정주）傳出因無法克服憂鬱症，而於今年2月底在美國夏威夷逝世的消息，遊戲產業一代巨星就此殞落。不過《富比世》指出，金正宙年僅18歲的次女卻在繼承價值25億美元的持股後，可望成為全球最年輕的億萬富豪。

根據《富比世》，金正宙2004年出生的二女兒、以及大她2歲的長女在父親金正宙逝世後，各可分得NXC價值約25億美元、30.78%的持股，由於南韓遺產稅的稅率在全世界來講相對較高，在扣除掉嚴苛的遺產稅後，姊妹倆各可分得約10億美元的淨資產。

報導指出，金正宙的次女因此登上全球最年輕的億萬富翁寶座，擊敗今年滿20歲、來自德國的青年萊曼（Kevin David Lehmann），萊曼曾於在他14歲時獲得父親轉讓的德國最大藥妝連鎖店「Dm-drogerie markt」股份。

《富比世》稱，金正宙生前行為相當低調、很少登上媒體版面，因此外界對於他的家庭成員瞭解相當少，自從金正宙2006年退出第一線經營後，便將焦點集中在發展慈善產業與其他投資業務上。

金正宙直到死前，曾是繼賽特瑞恩容易主席徐廷珍、三星電子副會長李在鎔之後，韓國第3位榮登富豪寶座之人。金正宙同時致力於捐款給兒童醫院，去年更登上富比世亞洲版（Forbes Asia）選定的15位慈善英雄榜。

另外，金正宙的遺孀柳貞賢（유정현，音譯）在繼承遺產前曾持有NXC股份29.43%，她繼承13萬2890股之後，持股比例來到34.00%，成為NXC的最大股東。

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