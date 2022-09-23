尹錫悅罵美國議會「這幫兔崽子」！發言人急澄清：是罵國內在野黨

▲南韓總統尹錫悅私下稱美國會議員為「兔崽子」，失言風波引發外交爭議。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅於美東時間21日受邀出席紐約一場會議時，疑似在會後向南韓外交部長朴振表示，「（美國）國會這幫兔崽子若不批准，糗死了的拜登該怎麼辦」，整段影像隨著鏡頭透過媒體播送，引起外交爭議。對此，南韓總統辦公室解釋，尹錫悅所說的「兔崽子」，其實指的是南韓最大在野黨－共同民主黨。

尹錫悅21日下午受拜登邀請出席第7屆全球資金再補足會議（Global Fund Seventh Replenishment Conference），主辦這場會議的拜登在演說時向各國領導人呼籲，應募款180億美元協助中低度發展國家終止愛滋病、結核病、瘧疾的流行，同時他承諾美國會提供60億美元；至於尹錫悅，則在演說時承諾南韓將捐出1億美元。

根據《韓聯社》，尹錫悅在會後的對話內容慘遭媒體《MBC News》錄下後當成新聞內容播送，引發南韓國內外民眾熱烈討論，認為尹錫悅此舉根本是「外交災難」；對此，南韓總統辦公室宣傳首席（相當於發言人）金恩慧於當地時間22日在紐約特別召開記者會，她解釋尹錫悅所講的這段話根本就不是指美國、也不是在指拜登。

▼金恩慧召開記者會，收拾尹錫悅惹出來的失言風波。



金恩慧在記者會上澄清，她先是指尹錫悅在該場會議演說上承諾南韓將會捐出1億美元，隨後話鋒一轉開始針對先前的爭議話語做解釋，「不過（尹總統）認為，掌握預算審議權的（韓國）龐大在野黨（指共同民主黨）一旦拒絕履行最基本的國際社會責任，則恐怕會丟盡國家的顏面。因此（尹總統）向外交部長朴振傳達此一擔憂；朴振則承諾，他會試著說服在野黨通過預算。」

金恩慧解釋，尹錫悅在會後的發言慘遭特定媒體曲解，「請您們再仔細聽清楚尹總統所說，『（韓國）國會（這幫兔崽子）一旦不予以批准、撤銷此案』（국회에서 "이 xx들이" 승인 안 해주고 날리면），這裡講的根本不可能是美國、也更不可能是在講拜登。」

《韓聯社》分析金恩慧對於尹錫悅談話所做出的解釋，「若共同民主黨『弄掉』該項預算案（指南韓國會若不予以批准通過）的捐款承諾，則自己在拜登面前的臉面該往哪裡擺？」

金恩慧表示，「結果，大韓民國昨天一夕之間淪為嘲弄相處近70年同盟國的可笑國家。巡訪外交的目的本該是為了國家利益，與他國展開無刀劍戰爭，結果在邁出一大步前，就早已因假新聞和謠言而綁手綁腳。」

▼尹錫悅表示，「這幫兔崽子若不批准，那糗死的拜登臉該往哪擺？」



尹錫悅的爭議言論隨後也被《華盛頓郵報》、《彭博社》等外媒接連報導。其中，《彭博社》指出尹錫悅免不了遭在野黨國會議員批評，同時報導也回顧了尹錫悅8月以休假為由婉拒接見美國眾議院議長裴洛西的事件，似乎將尹錫悅以粗鄙言語指稱美國國會議員、以及拒見裴洛西這兩件事扯上關係。

另外，南韓網路論壇Clien某會員將該段爭議影像去除雜音後，分析尹錫悅在話語中究竟是提到「拜登」（바이든）、還是其實說的是「若弄掉（撤銷）」（날리면），他發現若說的是「若弄掉」，則會出現3個音節，然而影像中卻可以清楚聽到只有2個音節，且可以清楚聽到「拜登」的發音。

因此，大部分南韓網友皆認為，南韓總統辦公室的解釋根本就是「強辯」。

▲南韓網友分析音檔，認為尹錫悅該段爭議研所使用的單字是2個音節的「拜登」，而非總統辦公室澄清的3個音節的「若撤銷」。（圖／翻攝自韓網）

據悉，尹錫悅惹出失言風波後，總統辦公室一名高層就解釋，「這又不是外交舞台上的公開發言」；另一名隨行官員則辯稱，他已經不記得尹錫悅說過的話。

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