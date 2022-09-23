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俄國不分男女都在逃！29歲預備役秒收兵單　「拋下孕妻」連夜越境

▲▼ 普丁頒布動員令當晚，俄羅斯與喬治亞邊境湧現車潮。（圖／路透）

▲ 普丁頒布動員令當晚，俄羅斯與喬治亞邊境湧現車潮。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁21日宣布二戰以來首次動員，消息一出掀起恐慌，邊境和機場湧現逃難潮。29歲預備役中士奧列格馬上收到兵單，迅速收拾行李並買了一張飛往邊境的機票，被迫丟下即將在下周生產的妻子，只因不願成為殺人兇手。且除男性以外，也有不少女性醫護人員為避免上前線，開始設法逃到國外。

《衛報》報導，普丁宣布動員令短短幾小時後，奧列格就收到徵兵文件，要求他前往韃靼斯坦共和國首都喀山（Kazan）的徵兵中心報到。身為預備役軍人，他很清楚一旦宣布動員會排在第一順位，但仍抱有一絲自己不會被迫參戰的希望，因此收到兵單時心中一沉。

但他知道自己沒時間絕望，迅速打包行李並訂了一張單程機票，飛往南部靠近哈薩克邊境的奧倫堡（Orenburg），22日在奧倫堡機場受訪時表示，「今晚我會開車越境」，因俄國男性逃兵將面臨監禁，「我不知道自己何時會再踏上國土。」

奧列格不得不拋下將在下周生產的妻子，無法見證孩子的出生，「我會錯過生命中最重要的一天，但不會讓普丁把我變成殺人兇手，捲入我不想參與的戰爭。」

▲▼俄羅斯人大規模上街抗議，超過1200人被警方拘捕。（圖／路透）

▲ 反戰、反動員的俄國人上街抗議，卻遭警方拘捕。（圖／路透）

非政府組織「自由世界指南」（Guide to the free World）主要幫助反戰俄國人離境，發起人洛巴諾夫斯基（Ira Lobanovskaya）說明，目前的外逃人數比戰爭開始時還要多，自普丁21日發表演說以來，組織網站訪問人數超過150萬，估計其中逾7萬人已經離開或有具體計畫，「這些人買的是單程機票。只要動員還在繼續，他們就不會回來。」

聖彼得堡26歲IT專業人士伊格爾（Igor）在戰爭開始時曾參與反戰示威，但當局監禁所有抗議者，「我理解人們的沮喪情緒」，「我認為我個人幫助烏克蘭的唯一方法就是不去那裡作戰」，計畫下周飛往弗拉季高加索（Vladikavkaz），再開車逃到喬治亞。

儘管普丁承諾不徵召沒有軍事經驗者，其中也有人開始準備逃跑。他們認為動員令含糊不清，且點出普丁過去就曾承諾不會動員，如今也背棄承諾。莫斯科23歲學生安東（Anton）質疑，普丁3月8日演說時就稱不會徵召預備役投入烏克蘭，「普丁已經撒了不會動員的謊，難道不會再對部分動員說謊嗎？」

▲▼ 普丁頒布動員令隔天，俄羅斯與芬蘭邊境湧現車潮。（圖／路透）

▲ 動員公布隔天，俄羅斯與芬蘭邊境也出現壅塞狀況。（圖／路透）

根據洛巴諾夫斯基說法，目前離開俄國的大多為男性。但也有女性開始出逃，《衛報》採訪的婦女大多為醫護人員，在國家召集專業衛生人員前往前線的消息曝光後決定離開。來自伊爾庫次克（Irkutsk）的女醫師塔蒂亞娜（Tatayana）已經訂好下周飛往巴庫的機票，「我知道醫護人員應該為人治病，但我相信這場可怕的戰爭越快結束，死的人就越少。」

動員令似乎也嚇壞部分克宮賴以維持戰爭的人，29歲莫斯科政府中階官員伊利亞（Ilya）計畫逃往哈薩克，「動員是我的紅線。」一名受到西方制裁的俄國寡頭之子原先計畫留學結束後返國，進入家族企業工作，但已經打消這個念頭，「有一點是明確的，那就是我短期內不會回俄羅斯。」

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