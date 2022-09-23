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俄國動員！示威者被捕「秒收徵召令」　入伍只給1小時收行李

▲▼ 普丁宣布部分動員令後，俄羅斯民眾搭機抵達亞美尼亞。（圖／路透）

▲普丁宣布部分動員令後，俄羅斯民眾搭機抵達亞美尼亞。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

俄羅斯總統普丁21日宣布部分動員令，徵召30萬名後備役軍人入伍。但《衛報》根據各地民眾說法及影音證據報導，實際徵兵人數恐怕高得多。一些男性在午夜收到徵召令，卻只有1小時能夠收拾行李，莫斯科市中心發生大規模反戰示威，抗議人士遭到警方拘留後，竟立刻收到徵召令。

獨立媒體《歐洲新報》（Novaya Gazeta Europe）引述克宮內幕人士說法報導，政府預計徵召超過100萬人入伍，但此消息未獲證實。《衛報》指出，即使小城鎮也有大量男性收到徵召令，顯示實際入伍人數比30萬高得多，而且很多都發生在少數族裔共和國，這些地方已因戰爭遭受相對嚴重的死傷，「國家不成比例依賴少數族裔提供主要戰鬥力」的感覺如今更為強烈。

▲▼ 普丁頒布動員令當晚，俄羅斯與喬治亞邊境湧現車潮。（圖／路透）

▲普丁頒布動員令當晚，俄羅斯與喬治亞邊境湧現車潮。（圖／路透）

西伯利亞布里亞特共和國（Buryatia）的社運組織表示，儘管政府保證只徵召最近曾服役、有戰鬥經驗的男性，當地卻有不少50幾歲，或者根本沒當過兵的人被召集，還有男大生在課堂上收到徵召令。村莊的男人們集合、準備在隔天早上搭巴士前往徵兵中心，一些人在喝伏特加，一些人擁抱妻小、提醒彼此注意安全，一些女人忍不住啜泣劃十字。

NGO解放布里亞特基金會（Free Buryatia Foundation）主席加馬扎波娃（Alexandra Garmazhapova）表示，過去24小時內，超過3000位民眾通報收到徵召令，可能是當地官員迫切希望達成地區配額人數，或者此舉是為了「懲罰布里亞特」，「這不是部分動員，而是100%動員。」

在俄羅斯薩哈共和國（Sakha）第二大城涅留恩格里（Neryungri），數十名男性在足球場集合，登上開往徵兵中心的巴士，許多人看起來都已經3、40歲。拍攝現場影片的社運人士說，「他們整晚都在發布徵召令。」另一段影片顯示，在遠東哈巴羅夫斯克地區（Khabarovsk）的機場，超過100名被徵召的人排隊登上安托諾夫An-12飛機。

在達吉斯坦共和國（Dagestan）市府大樓外，徵兵中心官員對憤怒人群表示，她的兒子2月起就在烏克蘭作戰，「你們正在為孩子的未來而戰！」但一名男子回應，「我們沒有現在，妳說的是什麼未來？」

▲▼普丁宣布部分動員令，莫斯科民眾示威。（圖／路透）

▲▼普丁宣布部分動員令，莫斯科民眾示威。（圖／路透）

▲莫斯科民眾抗議部分動員令，大量民眾遭警方拘留。（圖／路透）

普丁宣布部分動員令後，莫斯科最古老街道阿爾巴特街（Arbat Street）湧現數百名示威人士，據傳落網者直接被警方給予徵召令。年輕記者克里格（Artem Krieger）也在報導過程中遭到拘留，他事後受訪時說，從未服役的男人也被要求前往徵兵中心報到，「絕對是所有人都收到了徵召令。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）似乎證實此事，他和記者通話時說，警方把徵召令發給被拘留的人「並不違法」。

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