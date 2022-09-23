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烏東4地區辦「脫烏入俄」公投！等同併吞15％領土　基輔拒承認

▲▼烏克蘭東部親俄地區舉辦入俄公投。（圖／路透）

▲烏克蘭東部親俄地區舉辦入俄公投。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭東部4個親俄地區將在當地時間23日舉行公投，決定是否正式加入俄羅斯。事實上，當地官員已經策畫公投數個月，但在烏軍近來大舉反攻之下，才匆忙安排此次公投，若通過，烏軍對當地的攻擊將視同針對俄羅斯本土，可能引發俄軍大舉回擊；歐洲安全組織也稱，這次的公投是非法且無效的。

根據《路透社》報導，位於烏克蘭東部地區的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）將在23日至27日進行公投，決定是否加入俄羅斯。這4個省份占了烏克蘭15％的領土，烏克蘭與其盟友已明確表示，不會承認這次選舉的結果。

當地親俄官員已經策畫公投數個月，直到本月烏軍開始大反攻且捷報頻傳，才在倉促之下決定公投時間。俄羅斯則認為，這是該地區居民表達觀點的機會，外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，「從行動一開始我們就說過，各自領土的人民應該決定自己的命運。」

基輔表示，俄羅斯打算將公投結果視為民眾支持的信號，然後藉此作為併吞烏克蘭的理由，就像2014年併吞克里米亞一樣。外界認為，這場公投的結果是完全可以預期的，當年克里米亞的公投有97％的選民同意加入俄羅斯。

盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）說，「如果這裡被宣布為俄國領土，他們就可以宣稱這是對俄羅斯的直接攻擊，俄軍就能毫無保留地戰鬥。」

歐洲安全與合作組織（OSCE）表示，這場假公投完全是非法的，現場沒有獨立觀察員，程序也不符合烏克蘭法律或國際標準，且受到戰爭影響，許多居民早已逃離當地，結果不會具有法律效力。

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