立院開議！國民黨「一定強力杯葛」　10點發動甲級動員

▲立委曾銘宗受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院新會期今（23）日開議，行政院長蘇貞昌將進行施政報告及總質詢，不過國民黨團上午8點就召開黨團大會。國民黨團書記長李德維表示，黨團10點將發動甲級動員，一定強力杯葛到底。

立法院新會期今天開議，對於國民黨團強力杯葛，民進黨立法院黨團總召柯建銘22日受訪表示，23日院會報告事項有4個案子一定要處理，不然會影響後續法案和預算排審的進度，希望蘇貞昌能順利上台，一切見機行事、見招拆招。

對於黨團大會討論內容，曾銘宗指出，大方向就是要杯葛，細節會議中會再討論。杯葛原因，就是因為過去蔡政府在疫情期間防疫失能，要求蘇貞昌今天帶頭道歉。

曾銘宗表示，近年執政黨為了疫苗抹黑慈濟、購買疫苗也黑幕重重，一定要求民進黨道歉，民眾要申訴疫苗帶給他們的迫害，把他們當空氣，開議一定要為民眾申訴。

至於杯葛過程是否會很激烈？曾銘宗說，那就要看民進黨團他們的狀況了，但是一定要求蘇貞昌道歉，因疫情過世的民眾，一定要有補償。

今日的院會報告有4個案子要處理，第一、數位發展部要歸屬哪個委員會主審；第二、各個召委選舉的日程，目前預計是28日進行選舉；第三、10月4日、10月7日邀蘇貞昌等人列席報告「112年中央政府總預算案」以及「中央政府前瞻基礎建設計畫預算第四期特別預算案」；第四為110年度總決算要付委。這些事項都要付委，若不行的話後續就無法審查。

民進黨團書記長郭國文表示，國民黨杯葛理由是消費染疫不幸死亡的國人，非常不道德，應該回歸議事討論，認真質詢、審查相關議題，才是對國人最好交代。

