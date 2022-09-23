美聯航客機「空中竄火」噴碎片　驚險畫面曝光

▲美國客機空中起火。（圖／翻攝推特）



記者葉國吏／綜合報導

美國紐澤西州紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport），發生飛往巴西的客機在空中竄火，幸好機上256位乘客最後都平安降落，而這驚險畫面全被拍下。

綜合外媒報導，當地時間22日清晨，美國聯合航空公司一架波音777班機，晚間從紐瓦克機場起飛、目的地是巴西聖保羅。但沒想到在起飛後卻發生故障，不僅機身碎片掉落還冒出火光，最後該班機直接折返緊急降落紐瓦克機場。

有航空迷正巧拍下這驚險過程，降落經檢查初步判定是液壓系統出現異常，導致燃料在空中發生燃燒。美國聯邦航空管理局已經展開調查。