美聯航客機「空中竄火」噴碎片　驚險畫面曝光

▲美國客機空中起火。(圖/翻攝推特)



記者葉國吏/綜合報導

美國紐澤西州紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport),發生飛往巴西的客機在空中竄火,幸好機上256位乘客最後都平安降落,而這驚險畫面全被拍下。

綜合外媒報導,當地時間22日清晨,美國聯合航空公司一架波音777班機,晚間從紐瓦克機場起飛、目的地是巴西聖保羅。但沒想到在起飛後卻發生故障,不僅機身碎片掉落還冒出火光,最後該班機直接折返緊急降落紐瓦克機場。

有航空迷正巧拍下這驚險過程,降落經檢查初步判定是液壓系統出現異常,導致燃料在空中發生燃燒。美國聯邦航空管理局已經展開調查。

???? BREAKING VIDEO: United 777 returns safely to Newark Airport following a technical issue, reportedly a problem with its hydraulics, causing sparks and falling debris. #Newark #BreakingNews #BREAKING #UnitedAirlines pic.twitter.com/X1Xji33jv0