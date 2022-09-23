　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

弟弟剛過世「遺體還沒下葬」　友人急討死亡證明書：借我請假用

馬來西亞有網友的弟弟才過世不久，女性友人便急著討死亡證明副本。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲馬來西亞一名網友的弟弟才過世不久，女性友人便急著討死亡證明副本。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

太誇張了！馬來西亞吉隆坡一名網友不滿，弟弟最近剛過世，遺體還沒下葬，解剖報告也還沒出來，女性友人就著急想借死亡證明副本，好讓自己的弟弟向學校申請緊急事假，讓他覺得相當傻眼，認為對方很自私，完全不尊重死者家屬。

用戶阿斯拉夫（Asyraff MF）在推特PO出對話截圖，他收到女性友人阿提菈（Athirah）的私訊，對方得知他的弟弟最近過世，因此想索取死亡證明的副本，因為就讀波德申理工學院（Politeknik Port Dickson）的弟弟需要複印死亡證書，向學校申請緊急事假。

友人傳訊要弟弟的死亡證明副本，好讓弟弟可以向學校請假。（圖／翻攝自asyraffmfauzi推特）

▲友人傳訊索要死亡證明副本，好讓自己的弟弟可以向學校請假。（圖／翻攝自asyraffmfauzi推特）

阿斯拉夫覺得友人很沒禮貌，痛批：「如果是緊急情況，為什麼要用其他人的死亡證明，大腦在哪裡？妳不懂得尊重剛過世的人嗎？當這邊是診所嗎？」他坦言身為弟弟的家人，他感到十分委屈，目前還沒收到醫院的通知，還在等電話。

阿斯拉夫解釋，之所以PO上網路，是要讓大家意識到，而非要讓對方難堪或是要羞辱對方，只是希望可以用正確的方式詢問，錯誤的方式只會傷害別人的感受，「尤其是關於死亡」。事後，女性友人也針對自己的行為道歉了。

消息曝光後，引發網友議論，「這種行為根本是羞辱人，應該跟這樣的人斷絕聯絡」、「不要和這樣的人當朋友」、「一點同情心都沒有」、「她應該感到羞恥」。

延伸閱讀
狄鶯被酸「整到變形」不忍了　怒曬20歲仙照反擊：我到底整了哪裡？
花蓮5座橋嚴重震損！高寮大橋斷裂修復需28個月　初估總修復費達37億
有錢人終成眷屬　25歲千金「收80億聘金」甜嫁少東　　

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
秋分來了！名字有「這1字」財運超旺　命理師：買彩券易中獎
快訊／涉嫌炒科技股　美好證券董座「雙手插口袋」移送北檢
快訊／台東深夜22：15發生4.0極淺層地震　深度僅5公里
快訊／全面解禁！日本10／11開放海外客自由行、免簽證入境
快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟
丫頭驚傳失聲！工作急喊卡：好痛苦
爸爸煮熟「兒子寵物蟹」要求吃掉　2孩一邊啃一邊爆哭
羅德島前女市長死在家中！淪「爛肉腐屍」整群蒼蠅狂飛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁一紙動員令逼出逃難潮！機場邊境全擠爆　克宮：媒體太誇大了

22歲女「頭巾沒戴好」遭警打死掀抗議潮　伊朗封鎖網路

聯合國人權理事會議若提新疆議案　中國稱將反制

弟弟剛過世「遺體還沒下葬」　友人急討死亡證明書：借我請假用

柬埔寨掃蕩詐騙園區　上千越南人獲救

40多名中國人偷渡柬埔寨　漁船沉沒23人失蹤

36T奶太大！辣模搭機狂擠隔壁男乘客　女友爆氣：把她換去廚房

揚言用核武護領土！　普丁心腹：「高超音速武器」打歐美更快

普丁動員令「在他政權埋下地雷」　專家曝：這1點太傷！國內爆民怨

北韓新造潛艇疑似正準備下水　發現6艘「可疑船隻」

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

當整形密醫直播動手術　新移民「學一天就上工」

普丁一紙動員令逼出逃難潮！機場邊境全擠爆　克宮：媒體太誇大了

22歲女「頭巾沒戴好」遭警打死掀抗議潮　伊朗封鎖網路

聯合國人權理事會議若提新疆議案　中國稱將反制

弟弟剛過世「遺體還沒下葬」　友人急討死亡證明書：借我請假用

柬埔寨掃蕩詐騙園區　上千越南人獲救

40多名中國人偷渡柬埔寨　漁船沉沒23人失蹤

36T奶太大！辣模搭機狂擠隔壁男乘客　女友爆氣：把她換去廚房

揚言用核武護領土！　普丁心腹：「高超音速武器」打歐美更快

普丁動員令「在他政權埋下地雷」　專家曝：這1點太傷！國內爆民怨

北韓新造潛艇疑似正準備下水　發現6艘「可疑船隻」

汐止屁孩慶生大鬧熱炒店！警抓未成年飲酒　9人衝警局門口鬧事

普丁一紙動員令逼出逃難潮！機場邊境全擠爆　克宮：媒體太誇大了

阿提諾爆衝老毛病又犯　桑茂森：花太多時間和裁判討論

好奇心真的可以當飯吃　無憾人生必須先忠於自我

NBA太陽出售傳重量級買家　亞馬遜、迪士尼前CEO被點名

22歲女「頭巾沒戴好」遭警打死掀抗議潮　伊朗封鎖網路

聯合國人權理事會議若提新疆議案　中國稱將反制

快訊／涉炒股賺千萬！美好證券董座黃谷涵「北檢手插口袋」50萬交保

背叛交往12年演員未婚妻？　綠軍主帥爆桃色醜聞恐遭禁賽1季

財經專家提5大理由　證明懶人投資比積極投資勝率高

辣妹設計師「絕美背殺」遭出賣！男客偷拍秒暴動：求大神開門

國際熱門新聞

羅德島前市長家中找到腐屍　身分曝光

男子「魚骨刺穿小腸」　搶救8小時亡

普丁親信警告：俄輸掉戰爭將爆核末日

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

尹錫悅丟光韓國人的臉！稱美議員「兔崽子」

哈利梅根搬到美國　威廉凱特終於鬆口氣

弟弟剛過世　友急討死亡證明書：借我請假

俄國人「逃難潮」逃去哪？飛行軌跡一次看

砂石車緊貼撞機車影片曝！　他悲睹老婆遭輾死

柬埔寨掃蕩詐騙園區　上千越南人獲救

逾40中國人偷渡柬埔寨　漁船沉沒23人失蹤

即／日圓狂貶！　日政府時隔24年首出手干預

0+7將上路！各國入境、口罩規定一次看

俄發射燃燒彈　烏東小鎮「天降火雨」影片曝

更多熱門

相關新聞

交換禮物收名牌項鍊！2年後驚覺「是假貨」

交換禮物收名牌項鍊！2年後驚覺「是假貨」

「用假貨看清一段友誼！」一名女網友抱怨，自己2年前和朋友玩交換禮物，2人說好禮物價值約1萬元，她當時挑選了名牌香水、保溫杯等，對方則送了LV的項鍊，後來她買了同品牌的皮夾，當下發現包裝質感和朋友送的項鍊相差甚遠，便拿去二手店鑑定，這才驚覺項鍊根本是假貨，朋友的反應更令人傻眼。

力挺高虹安戰學術草包　施正鋒：回應得體不卑不亢

力挺高虹安戰學術草包　施正鋒：回應得體不卑不亢

「女版陳零九」開百萬休旅車載男友

「女版陳零九」開百萬休旅車載男友

專家曝習慣翹腳2主因：有「這情況」快就醫治療

專家曝習慣翹腳2主因：有「這情況」快就醫治療

女師挺「核彈巨乳」上課！家長氣投訴...校方力挺

女師挺「核彈巨乳」上課！家長氣投訴...校方力挺

關鍵字：

周刊王死亡證明書

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

爸爸煮熟寵物蟹　要求2兒子吃掉

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

30歲男常鼻塞！「不抽菸、沒家族史」確診鼻咽癌三期

解禁！日本10/11開放海外客自由行

「最不記仇」星座Top 3

她陪閨蜜看皮膚科…反被查出「癌症」

許仁杰爆「開老婆車載謝京穎」不繳罰單

美國暴力升息！專家爆最終結局：代價很恐怖

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

25歲千金傳收80億聘金甜嫁七匹狼少東！婚宴照流出甜炸

即／苗栗貨車雙黃線迴轉　紅牌重機撞上騎士4肢全斷

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面