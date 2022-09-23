誇口「這隻鱷魚能讓我自由騎乘」！馴獸師下秒悲劇了…驚悚影片曝

圖文／CTWANT

南非一座動物園最近發生表演意外，68歲馴獸師西恩（Sean Le Clus）與園內2條鱷魚互動時，突然遭到其中一頭4.8公尺長的巨鱷攻擊，造成他腿部受傷濺血，嚇壞現場數十名遊客，還有孩童因此被嚇哭。所幸西恩在治療與短暫休息20分鐘後確認沒有大礙，立即回到工作崗位。

據《每日星報》報導，西恩10日在祖魯-納塔爾省(KwaZulu-Natal)的鱷魚溪農場(Crocodile Creek)與名叫「7月」的母鱷與「漢尼拔」的尼羅鱷一起表演，過程中西恩誇海口，表示漢尼拔能讓他自由騎乘，怎知西恩在表演坐在漢尼拔身上的環節時，一旁的7月突然轉頭並做出意圖攻擊行為，迫使西恩從漢尼拔身上下來，未料原本毫無反應的漢尼拔，居然一個轉頭就咬住西恩的腿部。

▲有30年工作經驗的馴獸師突然遭到鱷魚攻擊。（圖／翻攝自推特）

西恩發出慘叫，以及鱷魚咬住馴獸師的畫面，立即掀起現場遊客驚叫，還有小孩因此被嚇到放聲痛哭與尖叫。左腿留下兩道穿刺傷以及瘀傷的西恩事後表示，這是他第一次被漢尼拔咬，還好對方當時只是在提醒他「我在這裡喔」，否則可能會重演上次被另頭鱷魚咬傷腿，必須休養近1年的慘況。

園方事後表示，有30年工作經驗的西恩在縫合2道傷口與相關治療後，只短暫休息20分鐘就回到崗位上。熱愛馴獸師一職的西恩也說每個工作都有風險，如果漢尼拔當時來真的就「代誌大條了」。

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