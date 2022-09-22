　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

揚言用核武護領土！　普丁心腹：「高超音速武器」打歐美更快

▲▼俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁21日宣布動員預備役投入烏克蘭戰爭，更強調將以一且手段保護領土完整，核戰風險引發憂慮。普丁心腹、前俄國總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）稍早更強硬表示，俄羅斯已經沒有回頭路，不排除以核武保衛領土，更揚言以高超音速武器攻擊歐洲和美國。

麥維德夫目前擔任俄羅斯聯邦安全會議副主席，22日在Telegram發文，延續一貫的鷹派立場，宣布將在俄國佔領區舉行公投，「頓巴斯共和國和其他領土將被納入俄羅斯。俄羅斯武裝部隊將顯著加強對所有被納領土的保護」，且不僅動員能力，包括戰略核武在內的所有俄國武器都可用於這種保護。

麥維德夫指出，「沒有必要用北約（NATO）可能打擊克里米亞的言論來嚇唬我們，高超音速保證能夠更快到達在歐美的目標。但整體來說，西方當權者和所有北約國家公民都該明白，俄羅斯已經選擇自己的道路，沒有回頭路。」

俄羅斯將在烏克蘭頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松及札波羅熱舉行入俄公投，一旦公投通過，烏克蘭反攻將被視為對俄國領土的攻擊。普丁21日在全國演說中警告，「如果俄羅斯國家領土完整受到威脅，為了保衛俄羅斯與我國人民，我們將動用一切手段，這不是虛張聲勢。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
《灌籃高手》電影版台灣定檔！上映日期曝光
金髮內衣妹「3樓外牆」往下逃　拚命逃生原因曝光
那邊60年沒洗！他驚見爛掉「狂漏臭膿汁」　醫嘆：是癌症
許瑋甯「19歲嫩照」曝光　網全看傻：差在哪？
快訊／升息半碼！勞動部祭「1補貼」　159萬人受惠
快訊／「戰學歷」風波狂燒　高虹安暫緩中華大學演講

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

36T奶太大！辣模搭機狂擠隔壁男乘客　女友爆氣：把她換去廚房

揚言用核武護領土！　普丁心腹：「高超音速武器」打歐美更快

普丁動員令「在他政權埋下地雷」　專家曝：這1點太傷！國內爆民怨

北韓新造潛艇疑似正準備下水　發現6艘「可疑船隻」

男子肚痛高燒就醫！結果竟是「魚骨刺穿小腸」　搶救8小時亡

俄徵兵處被丟汽油彈爆炸！普丁局部動員爆抗議潮　近1400人被抓

「普丁大腦」警告：俄若輸掉烏克蘭戰爭　將爆發核末日

俄羅斯徵兵30萬　紐時：被逼到絕境的普丁「空前危險」！

快訊／日圓狂貶！　日本政府「時隔24年」首度出手干預

美羅德島前女市長死在家中！淪「爛肉腐屍」飄惡臭　整群蒼蠅狂飛

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

從路頭看穿路尾！六合夜市榮景崩盤　陸客愛店收光光

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

36T奶太大！辣模搭機狂擠隔壁男乘客　女友爆氣：把她換去廚房

揚言用核武護領土！　普丁心腹：「高超音速武器」打歐美更快

普丁動員令「在他政權埋下地雷」　專家曝：這1點太傷！國內爆民怨

北韓新造潛艇疑似正準備下水　發現6艘「可疑船隻」

男子肚痛高燒就醫！結果竟是「魚骨刺穿小腸」　搶救8小時亡

俄徵兵處被丟汽油彈爆炸！普丁局部動員爆抗議潮　近1400人被抓

「普丁大腦」警告：俄若輸掉烏克蘭戰爭　將爆發核末日

俄羅斯徵兵30萬　紐時：被逼到絕境的普丁「空前危險」！

快訊／日圓狂貶！　日本政府「時隔24年」首度出手干預

美羅德島前女市長死在家中！淪「爛肉腐屍」飄惡臭　整群蒼蠅狂飛

阿聯酋航空投資逾3.5億美元　升級A350機隊機上娛樂系統

ZARA 101門市重新開幕了！新試衣方法必學　Elegant系列搶先開賣

營養師曝「咖啡因過量」8大警訊！小心頭痛腹瀉，還越喝越累

兩岸緊張　穆迪調整我評等展望至「穩定」

段鈞豪《良辰吉時》入圍金鐘獎　自爆看不懂劇本即興演出

《女大》吳依霖鏟肉39KG...神級美腿「根本名模」！側拍照引一排藍勾朝聖

央行又升息半碼　教部：就學貸款在學生不受影響

32萬戶青安成家貸款鬆口氣！　財部：利率減碼維持至年底

朱億宗變「朱老師」　場上指導邱子軒別走步

秋季「養肌保養」盤點，讓你保濕有感，找回失守的輪廓線

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

國際熱門新聞

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

砂石車緊貼撞機車影片曝！　他悲睹老婆遭輾死

即／連續第3次　Fed宣布升息3碼

俄發射燃燒彈　烏東小鎮「天降火雨」影片曝

普丁宣布30萬大軍動員！邊境現逃難潮

快訊／墨西哥規模6.9強震1死　首都狂晃

即／日圓狂貶！　日政府時隔24年首出手干預

俄國人「逃難潮」逃去哪？飛行軌跡一次看

動員30萬預備役！俄網狂搜「離開俄羅斯」

男子「魚骨刺穿小腸」　搶救8小時亡

尹錫悅丟光韓國人的臉！稱美議員「兔崽子」

王室防腐細節曝　這任女王遺體曾爆炸

Fed宣布升息3碼　美股重挫522點

即／日相岸田：最快10月開放自由行！

更多熱門

相關新聞

普丁動員令是「政權地雷」專家：這1點太傷

普丁動員令是「政權地雷」專家：這1點太傷

俄羅斯媒體工作者、政治社會研究員科列斯尼科夫（Andrei Kolesnikov）投書美國CNN，以「普丁已在他的政權中埋下地雷」為標題指出，俄國總統普丁宣布部分動員令以徵召30萬後備軍，此舉打破了他和俄國人民間不成文的契約──「公民們允許當局掠奪、開戰，但作為交換，你別來干涉我們的私生活」。

不滿普丁局部動員！俄徵兵處被丟汽油彈

不滿普丁局部動員！俄徵兵處被丟汽油彈

紐時：被逼到絕境的普丁「空前危險」

紐時：被逼到絕境的普丁「空前危險」

邊境車龍排到30km！芬蘭政府：情況受控

邊境車龍排到30km！芬蘭政府：情況受控

專家估俄羅斯已部署1500枚核彈

專家估俄羅斯已部署1500枚核彈

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏烏俄國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

小孩有症狀「連篩3天都陰」！媽：戳很深　醫一捅傻眼

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」

快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

「最不記仇」星座Top 3

26歲男偶像酒駕中斷活動

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

《全明星4》訓練出意外！

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

謝京穎「後台飛吻捶胸」許仁杰！

25歲千金傳收80億聘金甜嫁七匹狼少東！婚宴照流出甜炸

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面