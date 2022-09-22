男子肚痛高燒就醫！結果竟是「魚骨刺穿小腸」　搶救8小時亡

▲男子被魚骨刺穿小腸引發嚴重感染身亡。（圖／翻攝自International Journal of Surgery Case Reports）



記者張方瑀／綜合報導

斯里蘭卡一名男子因為嚴重腹痛就醫，他不僅出現腹部腫大的症狀，還伴隨嘔吐和血便，醫生判斷是腹部遭感染，開刀後竟發現他的腸子裡卡著一根魚刺，而且腸道已被刺穿，緊急搶救後，男子仍宣告不治。

根據《商業內幕》報導，斯里蘭卡北部一名61歲男子因連續三天腹痛就醫，他還出現腹部腫脹、嘔吐和血便等症狀。男子送到醫院時已神智不清，而且高燒不退，醫生判定是出現腹部感染，所以立刻將他送到重症病房，同時開始注射抗生素。

外科醫生緊急替男子開刀後發現，他的腸子裡居然有一根0.8英寸（約2公分）長的魚刺，而且還穿破小腸，出現約0.2英吋的洞（約0.5公分），才會導致腸道被感染。後來醫生幫男子切除了約4英吋（約10公分）的腸道，但男子依舊沒有好轉，最終在到院8小時候因心臟驟停而宣告不治。

這起案例紀錄在《國際外科手術案例報告》（International Journal of Surgery Case Reports）期刊中，醫生表示，這種情況相當少見，大多數的異物通過消化道時不會出現這種情況，有時雖然會卡在消化系統的狹窄處，但只有其中1％需要進行手術清除。

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