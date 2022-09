芬蘭入境飆漲50%！邊境逃亡車龍排到30km　政府淡定：情況受控

Russian civilians are currently waiting hours in a massive traffic jam near Finland's border to get the fuck out of Russia and avoid fighting Putin's war against Ukraine pic.twitter.com/rd9YNPFiCj

俄羅斯總統普丁21日宣布啟動「局部動員令」,徵召30萬名預備役民眾投入烏克蘭戰場,升級對烏的軍事行動。這是該國自二戰以來首次發出相關軍令,嚇得當地人民迅速出逃。歐盟國家唯一仍對俄羅斯開放的芬蘭邊境,當天晚上湧入大量車潮,但邊防警衛隊表示,邊境的局勢「已得到控制」。

▲普丁21日宣布啟動「局部動員令」後,芬蘭邊境就出現了長達30公里的「逃往車龍」。(圖/翻攝自推特)

據路透社報導,芬蘭邊防警衛隊22日證實,自21日晚間起,該國東部與俄羅斯交界的地區車流量就有加劇趨勢,21日當天共有4824名俄羅斯人從東部邊境進入芬蘭,比前一周的3133人高出了50%以上。

自普丁發出「局部動員令」後,芬蘭邊境「大逃亡」的畫面也陸續被上傳至推特等社群媒體,還有人聲稱現場的車龍已排至30公里長。邊防警衛隊負責人皮特卡尼蒂(Matti Pitkaniitty)指出,「入境人數明顯出現了不尋常的上升趨勢,但相關情況現已得到控制,而且21日進入芬蘭的人數其實不比週末多。」

