普丁動員令「在他政權埋下地雷」　專家曝：這1點太傷！國內爆民怨

▲俄羅斯政治研究員認為，普丁可能已在他的政權埋下一顆地雷。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯媒體工作者、政治社會研究員科列斯尼科夫（Andrei Kolesnikov）投書美國CNN，以「普丁已在他的政權中埋下地雷」為標題指出，俄國總統普丁宣布部分動員令以徵召30萬後備軍，此舉打破了他和俄國人民間不成文的契約──「公民們允許當局掠奪、開戰，但作為交換，你別來干涉我們的私生活」。

現為非營利、外交政策智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員的科列斯尼科夫在文章中提到，隨著俄烏戰爭進入新階段，被逼到絕境的普丁正在把許多俄羅斯人民拖下水，此次他發布動員令實際上就是「在國內戰線上宣戰」，針對的不只是反對派或公民社會，更尤其針對了俄羅斯的男性人口。

科列斯尼科夫認為，數月以來普丁持續鼓吹那些對戰爭缺乏關注度的人民，這次徵召預備役引起俄國社會的嚴重不滿，因此才決定改以「部分動員」，而非全面動員。然而，從長遠來看，普丁此舉形同在自己的政權中埋下地雷，而以短期而言，他也將面臨蓄意的破壞行動（sabotage）。

科列斯尼科夫說，普通公民的「冷感」對普丁來說是有利的，公民不參與政治，支持當局的侵略行動，但作為交換條件，這些人要求的是保持「正常」生活的狀態。長期以來，普丁培養了民眾對戰爭的厭惡，但這種「厭戰」現在卻可能導致俄羅斯人民得為此付出代價，變成砲灰。

而文章提到，有30%的俄羅斯人傾向支持「特別軍事行動」，有50%的人絕對支持，略低於20%的人表態不支持。其中這30%的民眾較偏中間派，儘管取得資訊的來源通常是國營電視台或普丁談話，但他們可能本身並不喜歡戰爭，動員令將讓其中一部份的人改變他們對普丁和普丁所宣傳之事的態度，且隨著俄烏戰爭延宕，普丁也越來越難把失敗轉化成勝利的表現，去說服這30%的人。

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