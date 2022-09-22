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日本要求出席安倍國葬「全程戴口罩」！　獲邀者僅7成參加

▲▼安倍晉三。（圖／路透）

▲日本政府一共通知6000多人安倍國葬的相關日程，但僅4300人回覆出席，參加率僅71%。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三的國葬儀式將於27日舉行，雖然全球已有多個國家解除口罩禁令，但日本政府宣布，將會要求所有參加國葬儀式的外國政要人士當天確實佩戴口罩，並在會場內設置消毒用酒精。另一方面，安倍晉三的國葬儀式確定共有4300人參加，其中約700人是來自218個國家、地區以及國際機關的重要人士。

根據《產經新聞》報導，官房長官松野博一22日在記者會上表示，作為防疫政策，前首相安倍晉三國葬當天將會要求所有出席者佩戴口罩。

根據《日本新聞網》報導，日本政府原先預估國內外將會有6000人參加國葬儀式，並邀請與日本有邦交或是深厚友誼的國家與地區、包含聯合國在內的80個國際機構、2000名現任與前任國會議員、300名地方政府人員以及曾任參眾兩院議長的30人參加。

截至目前為止，國內共有3600人回覆出席，其中包含700多名的現任、前任國會議員與都道府縣知事。而海外則有218個國家、地區以及國際機構回覆參加，共700多人。日本政府稍早正式宣布27日安倍國葬的出席人數，約為4300人，較原本預估的少了1700人。

岸田文雄在26日至28日也將與30多名海外政要人士進行會談，力拼弔唁外交，其中包含美國副總統賀錦麗。

另一方面，宮內廳已宣布皇室出席名單，分別為秋篠宮文仁親王、紀子妃、佳子公主、寬仁親王妃信子、彬子女王、高円宮王妃久子以及承子女王。而德仁天皇夫婦與明仁上皇夫婦則不會出席國葬儀式，僅派各自的使者代為致意，並致贈鮮花。

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