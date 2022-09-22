俄羅斯徵兵30萬　紐時：被逼到絕境的普丁「空前危險」！

▲ 普丁21日宣布簽署局部動員令。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁21日發表全國演說，頒布二戰以來首次動員令。《紐約時報》指出，普丁指責西方試圖摧毀俄國，揚言動用核武，並下令徵召30萬預備役，都間接承認烏克蘭戰爭發展不如預期，但被逼到絕境的普丁比過去任何時候都要危險。

《紐時》分析，普丁已經偏離最初在烏克蘭實現去軍事化及去納粹化的目標，讓克里姆林宮聲稱戰爭正照計劃進行的牽強說法破功，也相當於默認俄國始終不願承認的現實，也就是烏克蘭民族的統一和不斷增強的反攻力道。

然而，走投無路的普丁也是最危險的，這是他艱苦的年輕時代在列寧格勒一處樓梯間將一隻老鼠逼到絕境時，從老鼠憤怒的反應中學到的教訓。

《普丁的內心世界》（Inside the Mind of Vladimir Putin）一書法國作者埃爾錢尼諾夫（Michel Eltchaninoff）指出，「俄國打贏對拿破崙和希特勒的防禦戰，從心理學角度看來，普丁現在最重要的就是宣稱這也是一場防禦戰。這原本是一場侵略戰，現在卻成為俄羅斯世界抵禦西方分裂企圖的防禦戰。」

俄羅斯將在頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia）舉行入俄公投，一旦這些地區被俄國併吞，烏克蘭反攻將被視為攻擊俄國領土，使俄國有理由採取報復，甚至包括核回應。普丁21日也在演說中點出，「若我國領土完整受到威脅，我們當然會動用一切手段來保衛俄羅斯和我們的人民。」

▲ 開戰以來烏克蘭獲得西方大量武器支援。（圖／翻攝自UkrArmyBlog）

前法國駐俄大使白林（Sylvie Bermann）表示，「我認為核威脅是虛張聲勢，但也給普丁一個恐嚇西方的手段，並加劇對提供武器的分歧」，因為普丁的說法可能讓部分人士認為軍援烏克蘭太過危險。

隨著戰火升溫，美國和俄國試圖在邊緣政策上勝過彼此，儘管烏克蘭及西方支持勢力目前佔優勢，這種優勢也不穩固。化解戰爭遙遙無期，影響也更加危險，自60年前古巴導彈危機以來，美俄似乎從未如此直接面臨核戰風險。

美國及西方盟友試圖用一切可能手段，幫助烏克蘭的同時避免局勢升級，如今升級風險反而增加，甚至可能是三次大戰的開端，因為普丁對於何謂打擊「俄國本土」可能有不同定義。

儘管普丁在烏克蘭的軍事野心有所降低，對30年前蘇聯解體時俄國蒙羞的執著卻沒有減少。他試圖重建當時失去的統治權，卻發現自己處於一個危險的十字路口。遭遇多次軍事挫折後，普丁立場較7個月前放軟。白林指出，「局勢非常危險，因為普丁落入陷阱之中。」

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