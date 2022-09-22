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0+7可出國了！各國入境、口罩規定一次看　日韓「這些情況」免戴罩

▲▼ 美國,新冠疫情,機場,口罩。（圖／路透）

▲世界各國面對新冠疫情逐漸轉而採取與病毒共存的態度，紛紛鬆綁邊境檢疫與口罩令，盼早日「回歸日常」。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

台灣衛福部22日表示，預計10月13日實施入境免居檢的「0+7」政策。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝受訪時則提到，口罩令「會在0+7後」解除。目前全球各國政策也正朝著「解除防疫措施」、「回歸日常」方向逐步放寬，以下《ETtoday新聞雲》統整出世界多國現行的邊境防疫措施與口罩禁令。

日本

日相岸田文雄22日在紐約宣布，日本預計10月將開放個人自由行、短期免簽證，並解除單日入境人數上限。事實上，日本當局9月已取消入境檢附陰性證明措施，確診者隔離縮短至7天，無症狀者可戴口罩外出採購。至於戴口罩的規定，目前日本民眾只要能確保2公尺社交距離，且不相互交談，那無論室內或室外都可脫下口罩。

南韓

南韓5月已部分解除室外口罩令，但50人以上的室外集會活動、室內場所仍需戴口罩，否則政府可依法開罰。據韓媒20日報導，南韓政府正在研議，優先考量完全取消室外口罩禁令，同時希望廢除入境PCR檢測，但室內戴口罩規定可能要等到今年冬天才有可能解除，有望先從嬰幼兒的口罩令開始放寬。

▲▼日本,東京,口罩,路人。（圖／路透）

▲日本街頭仍有許多民眾戴著口罩。（圖／路透）

美國

美國總統拜登18日在電視節目訪問中提到「疫情大流行結束了」，可以發現美國街頭已經沒人戴口罩。不過，網球巨星喬科維奇（Novak Djokovic）上月因未接種疫苗而退出美網賽事，原因正是目前美國仍要求外籍旅客入境須出示疫苗完整接種證明。全美多數州都已取消大部分防疫措施，但各州防疫規範不一，例如洛杉磯仍要求搭大眾運輸須戴口罩。

英國

前英國首相強生早在今年2月的一次演講中，就宣布將取消所有尚未解除的防疫政策，包含確診者也不必強制隔離。自4月起，篩檢呈陽性者仍被建議盡量待在家中，但英國當局鼓勵「有症狀患者」自發性履行防疫措施。目前，英國政府新冠防治網站仍顯示，人們應該「考慮」在擁擠、不通風的空間佩戴口罩，但入境檢疫和接種證明等措施都已取消。

新加坡

新加坡政府8月底宣布全面解除室內口罩禁令，除了在醫療場所和搭乘大眾交通工具以外，大多數的室內場所皆不必戴口罩。此外，邊境管制也放寬，未接種疫苗者入境後不需要再接受7天居家隔離，但仍維持完整接種者才能到餐廳內用、參加大型活動等「接種者有別」制度。

▲▼新加坡從4月26日放寬防疫限制，民眾在戶外可決定是否戴口罩。（圖／路透社）

▲新加坡4月底放寬防疫限制，民眾在戶外可決定是否戴口罩，8月再鬆綁解除室內口罩禁令。（圖／路透）

泰國

泰國6月23日起解除口罩令，戶外與公共場合皆不必再戴口罩。自7月1日後完整接種疫苗的海外旅客，只要出示疫苗證明即可免隔離入境，也不需申請「泰國通行證」（Thailand Pass）或防疫險。未接種疫苗者出發前陰性仍可免隔離入境，但需要準備的申請文件較多。

馬來西亞

馬來西亞自5月起放寬社交距離標準，室外不再強制戴口罩，9月7日又宣布鬆綁室內口罩令，只剩確診者與進出醫療院所、大眾運輸工具者仍須戴口罩。在入境檢疫方面，國際旅客皆不必再填寫MySejahtera疫情APP的申報資料，入境後均免隔離，但仍需準備疫苗接種證明備查，另外，台灣旅客若停留30天內可免簽入境。

▲實聯制跟戴口罩哪個該先取消？（示意圖／美聯社）

▲台灣預計10月初放寬入境隔離規定為「0+7」，解除口罩令還要再等等。（示意圖／美聯社）

紐西蘭

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）9月宣布「疫情大流行已經過去」，自13日起將陸續廢除大部分的防疫措施，包含取消除了醫護人員外的所有公民的疫苗接種要求，入境旅客不強制接種疫苗、篩檢。儘管確診者需隔離7天，但密切接觸者已可照常生活，口罩禁令也同步取消，只剩下醫院、養老院等醫療機構仍需戴口罩。

澳洲

澳洲自7月上旬就取消國際旅客入境的疫苗接種證明、健康申報，並於9月9日開始取消國際航班須戴口罩的規定，國內航班的口罩令此前已經取消。儘管各州政府可自行訂定防疫措施，但澳洲政府網站顯示，患者確診5天後若已無症狀，隔離期可縮短至5天，除了養老院等特定機構外也不再強制接種疫苗，大多數地區都取消了大眾運輸工具上的口罩令。

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