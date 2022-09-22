快訊／墨西哥發生規模6.9強震！　首都墨西哥城狂晃

▲地震發生後，墨西哥城居民逃出家門。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥19日發生規模7.6強震後，當地22日凌晨1時16分又發生強震，依據墨西哥國家地震監測中心（SSN），這起地震規模為6.9。BNO NEWS報導，22日發生地震的地方與19日地震的地點屬於同一地區，為數天前強震的餘震。依據當地居民的說法，首都墨西哥城震感強烈，建築物搖晃。

▲墨西哥西部22日發生大地震，首都明顯搖晃。（圖／翻攝自USGS）

路透指出，地震發生當下，首都墨西哥城響起地震警報，當地居民紛紛逃出家門。 墨西哥城市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在地震後透過推特表示，目前並未接獲相關災損通報。

稍早，美國地質調查局（USGS）在震後發布首波數據中表示，地震規模為7.0，震央位在米卻肯州（Michoacán），震源深度約61公里。但目前規模已下修至6.8，而美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）並未發布海嘯警報。

另據歐洲地中海地震中心測得數據，這起地震規模（Mw）為6.7，深度80公里。

就在19日，墨西哥發生規模7.6強震，震源深度僅15.1公里，屬於極淺層地震。當局20日發布災損通報，地震造成2人死亡，毀損建築物多達3000棟。

快訊／墨西哥發生7.6極淺強震 2大地震紀念日同天！多國海嘯警戒