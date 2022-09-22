尹錫悅丟光韓國人的臉！用「兔崽子」稱呼美國議員　捕捉最真實一幕

▲尹錫悅以「這些傢伙」（兔崽子）稱呼美國國會議員。（圖／翻攝自YouTube@MBCNEWS）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅於美東時間21日下午受邀出席第7屆全球基金再補足會議，美國總統拜登向各國倡議募款180億美元，以求終止愛滋病、結合並與瘧疾的流行。事後，尹錫悅竟然在鏡頭前暗損拜登，以韓語「那些傢伙」（兔崽子）貶稱美國國會議員，此舉讓南韓網友們直呼，「丟臉！」

根據韓媒《京鄉新聞》，尹錫悅原本不在受邀國家領導人名單上，不過受到主辦人拜登親自邀請，他還是出席第7屆全球基金再補足會議（Global Fund Seventh Replenishment Conference），並在拍攝團體合照時與拜登進行48秒鐘的簡短對話，過程中他將手放在拜登肩膀上，突顯出兩人親近的關係。

會議上，拜登在發表演說時呼籲各國能夠響應募款活動，向「全球基金」（The Global Fund）募款180億美元，同時他還承諾美國政府將會捐出60億美元作為支持。

不過就在尹錫悅、南韓外交部長朴振等韓方人員步出會場之際，尹錫悅「出口成髒」的談話內容就這麼剛好地被韓媒《MBC News》鏡頭捕捉。報導畫面中，尹錫悅針對拜登上述談話奸笑表示，「屆時在（美國）國會，若這些兔崽子（이 새끼들이）不予以批准的話，那麼感到丟臉（쪽팔려서）的拜登該怎麼辦？」

在《MBC News》上傳至YouTube的報導片段中，由於報導並未消音處理，因此可以清楚聽到尹錫悅在講到美國國會時，以戲謔的口氣稱呼美國國會議員為「兔崽子」（이 새끼들이）。

在韓語中，새끼雖然是日常的口語表現，但該詞彙通常被韓國人認為較為低俗，在正式外交場合上根本不可能出現如此程度的詞彙。當翻譯成中文時，通常會翻為「這些傢伙」、「兔崽子」、「狗崽子」，因此報導內的韓文字幕往往以XX帶過。

註：在Naver字典所引用的「標準國語大辭典」中，針對새끼（傢伙）一詞有3種意涵，分別是：1. 動物所產下的幼子 2. 對他人子女的蔑稱 3. 用來罵人的稱呼。

另外，當尹錫悅談到拜登「感到丟臉」時，其所使用的韓語「쪽팔려서」也是較為負面、甚至帶有低俗或髒話意涵的表現，因此部份韓媒在報導時會以字幕「X팔려서」替代。

▲尹錫悅與拜登進行48秒鐘的簡短對話。（圖／達志影像／newscom）

對此，雖與尹錫悅同樣出身自政黨國民力量、不過卻與尹錫悅互有嫌隙的南韓前國會議員劉承旼便細數尹錫悅從今年5月就任以來犯下的各種外交缺失，「從出訪北約（NATO）峰會時就開始引起爭端、8月拒見從美國遠道而來的美國眾議院議長裴洛西、去英國倫敦趕不上女王弔唁、聯合國大會演說時去掉大段核心內容、說要舉辦的韓美元首會談也辦不成......」

南韓網友紛紛留言表示，「這就是大韓民國總統閣下的格調」、「只會丟全國人民的臉」、「對MBC的報導精神感到敬佩」、「就算從首爾大學（南韓最高學府）畢業、一路做到檢察總長，英文還是很爛啊」、「以為外國人聽不懂韓語，就這樣大喇喇說出低水準的話，真是太丟人了」、「人的話語和行動代表他的人格，總統的話語和行動代表那個國家的國格」。

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