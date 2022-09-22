「普丁大腦」警告：俄若輸掉烏克蘭戰爭　將爆發核末日

▲俄羅斯總統普丁親密盟友杜金。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁21日宣布下令動員30萬名預備役之後，親密盟友、擁有「普丁大腦」封號的杜金（Alexander Dugin）宣稱，若俄羅斯輸掉烏克蘭這一戰，屆時恐怕將出現「核末日」（nuclear apocalypse）。

太陽報報導，杜金支持普丁21日所宣布的部分軍事動員令，認為俄羅斯已做出一個不容易且非常重要的決定，呼籲俄羅斯人民不要失去靈魂，要加入打擊「野蠻敵人」的戰鬥。他說，「所有我們無法忍受、令人髮指的犧牲都不會白費，國家和人民站在同一陣線。」

▲俄羅斯總統普丁21日下令動員30萬預備役參戰。（圖／路透）

杜金透露，衝突只有三種結束方式，其中「最壞的情況」便是俄羅斯軍隊佔領的所有土地和平歸還給烏克蘭，「這基本上是俄羅斯滅亡的一種情景……如果我們開始撤退，所有一切都會倒下，無論外部原因還是內部原因。」

杜金進一步說，第二種情況是核末日，越來越絕望的普丁將使用核武打擊西方，「若莫斯科已經開始嚴重失敗（也就是第一種情況），將決定使用核武。可能嗎？沒錯，很有可能，俄羅斯有人考慮過這個可能性嗎？毫無疑問。」

至於最後一種情況，杜金預測，俄羅斯將出現愛國主義勝利的情景，將演變成一場導致西方文明終結的聖戰，「俄羅斯將有一場從上層發起的革命」，國家成為具有明顯宗教與社會（反資本主義）的人民帝國，禁止自由主義與西方主義，「國家和人民重新集結，特別軍事行動轉變為一場人民聖戰」。

▲俄羅斯人大規模上街抗議，超過1200名反戰示威者被警方拘捕。（圖／路透）

普丁21日頒布部分動員令徵召30萬名預備役，超過30個城市出現抗議群眾。《華盛頓郵報》指出，對象大多是35歲以下曾在軍隊服役，但軍階較低者，許多人已經收到電話、書面通知，部分情況則是在街頭遭突襲查驗身分證後，就被要求進行入伍健檢。

美國《新聞周刊》指出，Google熱搜趨勢顯示，在普丁宣布動員令的演說過後，「如何在家把手臂弄斷」（how to break an arm at home）的熱搜程度在2小時之內從0分飆升至38分（滿分為100），代表這串關鍵字的搜索量大幅增加。此外，俄羅斯受西方制裁後為數不多的海外直飛航班，機位也突然銷售一空。

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