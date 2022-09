女房客失蹤！6樓公寓傳恐怖惡臭　警在多個行李箱發現人類碎屍

▲警方在公寓多個行李箱中找到碎屍。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約布魯克林一棟公寓發生箱屍案,有住戶向警方報案最近一直聞到惡臭,員警前往現場發現該房間租客已經失蹤多時,好不容易獲得許可進入房間,意外發現多個行李箱中裝有人類碎屍,目前仍在確認死者身分。

警方當地時間21日下午1時40分接到報案,位於Cypress Hills社區林伍德街(Linwood Street)315號一間公寓傳出惡臭,警方直到晚間10時才獲得許可進入,然而一進入這間位於6樓的房間,立即目睹大量血跡,還在多個行李中找到被肢體的人體。

警方表示,該房間原租客為一名20歲女子,目前下落不明,據了解她原本有一名男朋友,對方似乎會對她家暴,已將大量人體碎屍送去驗屍以查明死者身分。

大樓發生駭人箱屍案引發附近住戶恐慌,一名女鄰居表示,雖然這裡不算是高級社區,但發生這種事件還是太可怕了,「我現在甚至怕得不敢住在這裡」。有消息人士透露,警方目前已鎖定一名嫌疑人士偵訊,不過在調查結果出爐前,警方暫不對外透露相關訊息。

