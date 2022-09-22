日相岸田「安倍國葬」拚弔唁外交！　3天內馬拉松式會30海外政要

▲岸田文雄預計在26日至28日期間，與30多位海外人士展開會談。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三國葬27日將於武道館舉行，屆時有700多名來自海外各地的政要出席，而岸田預計會在26日至28日期間，馬拉松式與30多名海外重要人士進行個別磋商，展開「弔唁外交」。其中也包含美國總統賀錦麗，岸田會後也將舉行招待晚宴。

根據《共同社》報導，官房長官松野博一就「弔唁外交」強調，首相岸田文雄將會盡可能與訪日的眾多海外政要舉行會談，以回應他們的敬意。而日本政府內部消息人士透露，岸田預計26日與美國副總統賀錦麗展開約30分鐘的會談，兩人將再次強調日美同盟的決心，並為實現「自由且開放的印太平洋」的目標共同合作。

據悉，岸田希望能藉由會談與晚宴，與美方建立信賴關係。而賀錦麗28日也將視察駐日美國海軍的橫須賀基地。

除了賀錦麗之外，岸田文雄將在26日至28日期間，馬拉松式與30多位來自全球的政要人士舉行單獨會談，展開弔唁外交，透過與各國重要人士加深關係，來減緩舉辦國葬帶來的反彈聲浪。

報導稱，岸田文雄26日會與越南國家主席阮春福會面，27日與歐盟高峰會主席米歇爾、印度總理莫迪、澳洲總理艾班尼斯展開會談，28日則是會晤加拿大總理杜魯道、柬埔寨首相洪森、南韓國務總理韓惪洙。

此次安倍國葬預計會有超過6000人出席，共計有217個國家、地區以及機關將派代表出席，人數高達700多人。

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