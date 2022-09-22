英王室紛爭難化解？哈利建議找調解人　卡蜜拉吃驚「噴茶」喊荒謬

▲哈利梅根夫婦與卡蜜拉出席英國女王國葬時表情相當凝重。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著英國女王伊莉莎白二世駕崩，英國王室成員間的紛爭再度登上版面。先前哈利王子與妻子梅根在和王室鬧翻後遠走美國開啟新生活，不過女王逝世後，他們不計前嫌返回英國參加喪禮，然而他們之間的嫌隙恐怕一時半刻難以化解。王室傳記作家爆料，哈利曾提議讓調解人協助化解紛爭，此舉讓卡蜜拉吃驚到噴茶。

根據《每日郵報》，英國王室專家兼記者妮可（Katie Nicholl）近日即將出版新書《新王室》（The New Royals），當中提到哈利與梅根於2020年決定淡出英國王室、辭去高級王室成員職務後展開在美國的新生活，不過也是此刻導致哈利和其他王室家族成員的隔閡再度加深。

該書引用一位不願透露姓名的王室家族友人的說法，表示其實哈利今年春季曾與父親查爾斯會面，想要化解彼此之間的誤會，不過雙方會面後引來一陣尷尬，導致雙方關係變得更加緊張。

今年3月，當時有報導稱哈利、梅根夫婦因為英國維安爭議，最後未能前往倫敦西敏寺出席愛丁堡公爵菲立普親王的悼念儀式。妮可認為，哈利與梅根在英國停留的期間過於短暫，若要化解和王室之間存在已久的歧見，恐怕較為困難。

該名王室家族友人透露，「其實（哈利）曾建議他們應該要找個調解人來協助解決問題，這個提議讓查爾斯感到些許困惑，卡蜜拉更在喝茶時當場噴了出來。女王曾告訴哈利，他的建議是非常荒謬的，他們會解決家庭內部的分歧。」

另外，某一位親近女王的消息人士表示，女王其實不太能諒解哈利、哈利的妻子梅根做出離開家庭的這個決定，且女王對於哈利、梅根夫婦8月份並沒有帶著他們的一對兒女亞契（Archie）、莉莉貝（Lilibet）返回英國而感到失望，當時女王正在桑德令罕宮（Sandringham House）與孫輩、曾孫輩舉行年度的過夜派對。

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