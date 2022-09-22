根本沒破冰！哈利梅根搬到美國　威廉凱特「暗中鬆口氣」原因曝

▲ 凱特、威廉、哈利及梅根10日向前來哀悼女王的民眾致意 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子和妻子梅根2年前拋出震撼彈，無預警宣布卸下王室成員職責，令王室措手不及。內部人士透露，威廉王儲始終無法原諒哈利分裂王室的行為，因此哈利和梅根移居美國加州時，他和妻子凱特王妃其實鬆了一口氣。

女王伊莉莎白二世8日駕崩，哈利和梅根緊急返英，和威廉及凱特10日在溫莎堡外世紀同框，展現王室的團結，也引起外界對兄弟破冰的期待。但美國雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）報導，當他們決定放棄王室生活，移居美國加州時，威廉和凱特其實感到「解脫」。

知情人士提到，威廉夫婦當時終於鬆了口氣，因為威廉依然無法原諒弟弟挑起王室內部分裂，直到哈利和梅根搬到美國，才感覺「鬧劇已經演完」。

另一方面，哈利和梅根與王室決裂，3歲兒子亞契（Archie）和1歲女兒莉莉貝（Lilibet）先前傳出無法獲得國王查爾斯三世授予「殿下」（HRH）頭銜，如今恐怕連「王子」和「公主」頭銜也不保，令二人憤怒不已。

據報查爾斯的最終決定將取決於哈利預計明年出版的回憶錄，這本爆料書原定12月問世，因女王辭世而延後，據稱收錄爆炸性內容，王室官員全被蒙在鼓裡。且除回憶錄以外，哈利夫婦還和串流巨頭Netflix簽約，預計將二人的愛情故事拍成紀錄片。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》