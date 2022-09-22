烏東小鎮「天降火雨」慘況曝！俄軍發射燃燒彈　2千度高溫可蝕骨

▲烏克蘭議員釋出影片指控，俄軍疑似使用鋁熱劑燃燒彈攻擊烏東小鎮。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯近日在烏克蘭失掉哈爾科夫大部份占領區域，傳有大批俄軍後撤。然而，網路上曝光一段拍攝於頓內茨克州一處小鎮的空拍影片，俄軍疑似再次動用鋁熱劑燃燒彈襲擊平民，團團火球如雨滴般從天而降，遍地冒煙。據稱，這種燃燒彈溫度超過攝氏2400度，足以燒穿鋼筋水泥，若接觸到人體可能熔化皮膚和骨頭。

Ozerne village, Donetsk region. Ukraine.



This is horrible. pic.twitter.com/RbX9AF3SeG — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) September 20, 2022

根據《太陽報》報導，烏克蘭國會議員赫里舒克（Roman Hryshchuk）在推特發布一段「令人驚駭」的12秒空拍影片，聲稱拍攝地點是在頓內茨克州的奧澤恩（Ozerne）。畫面中可見一團團密集、明亮的火球，一邊燃燒像雨滴般從天而降，遍地冒出白煙，民宅被燒毀。

烏克蘭軍事中心專家表示，這是俄軍從地面陣地以多管火箭系統發射的，由鋁熱劑混合物所製成的9M22S燃燒彈，是俄軍慣用的防禦戰略之一。這種鋁熱劑對於單一打擊目標的影響有限，但卻是一種廣域型的武器，而且對平民可能造成毀滅性傷害。因為這種燃燒彈超過攝氏2400度，高溫足以燒穿鋼鐵、混凝土，若接觸到人體，受傷的恐怕不只皮肉，還會燒至骨頭。

▲烏軍表示，俄軍被攻擊後倉皇逃跑，坦克、砲車等裝甲武器都丟在原地。（圖／取自Facebook／烏克蘭地面武裝部隊）

報導指出，影片中的奧澤恩小鎮距離頓內茨克前線只有幾公里，並且剛於4日回歸烏克蘭控制，這種鋁熱劑俄軍先前在馬力波「亞速鋼鐵廠」也曾使用過。據《基輔獨立報》報導，烏軍本周宣布取得重大進展，鞏固了奧斯基爾河（Oskil River）對岸的陣地，士氣低落的俄軍從沿岸陣地「倉皇撤退」，流下數百輛軍車和大量武器，而這條河正是哈爾科夫通往頓內茨克邊界的最後一道天然屏障。

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