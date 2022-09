1通電話慘了！俄高官兒子爆特權「拒國家徵召」對話曝　老爸急回應

▲俄羅斯總統普丁發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯21日宣布動員30萬名預備役參戰。消息傳出後,YouTube頻道「Popular Politics」假扮俄羅斯官方單位,致電普丁發言人的兒子尼古拉通知徵召報到時間,而尼古拉則是直接回覆,會在另個層面解決這個問題,不會在指定報到地點出現,暗示能動用關係躲過徵召。這讓他的父親緊急回應,要求公布完整對話紀錄,相信兒子是清白的。

They allegedly called the son of Putin's press-secretary Dmitry Peskov, Nikolay, and asked him why he did not respond to the military commissariat summons



Can't prove it's him but the tone of voice is really similar. pic.twitter.com/kQv2WcdcCu