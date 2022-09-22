烏俄突換300戰俘！開戰以來最大規模　馬力波軍官與外國傭兵獲釋了

▲俄羅斯和烏克蘭21日無預警地進行了戰俘交換，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏俄戰爭開打至今已逾200天，俄羅斯和烏克蘭卻在21日毫無預警地進行了戰俘交換，其中獲釋者還包括了10名來自英美、摩洛哥等國的外國戰俘，和5名在馬力波（Mariupol）帶領烏克蘭人抗俄的指揮官，共涉及近300人，讓這次的換囚行動成為戰爭爆發以來規模最大的一次。

據路透社報導，俄羅斯共釋放了10名外國人，其中包括3名英國人、2名美國人、1名克羅埃西亞人和1名瑞典人，而剩餘的3人是為烏克蘭作戰被捕後，在6月遭俄羅斯判處死刑的2名英國人和1名摩洛哥人。

這次的戰俘交換行動，是在沙烏地阿拉伯和土耳其居中斡旋下所完成。烏克蘭總統澤倫斯基指出，經過長時間來回談條件與準備後，俄羅斯最終同意釋放215名烏克蘭人，他們多數是在馬力波淪陷後被俘的。

▲澤倫斯基在換囚後發表談話。（圖／路透）

作為交換，烏克蘭遣返了55名俄羅斯公民與親俄烏克蘭人，同時還釋放了面臨叛國罪指控的親俄政黨領袖梅維楚克（Viktor Medvedchuk）。澤倫斯基表示，「這顯然是我們國家，乃至整個社會的勝利。更重要的是，有215個家庭可以親眼見證他們摯愛的親人安全返家。」

▲5名被俘的馬力波軍官被釋放後與澤倫斯基視訊。（圖／路透）

澤倫斯基還特別提到了5名在馬力波一役後被俘的指揮官，並透露這5名軍官被釋放後，將留在土耳其直到戰爭結束，「基輔為了確保這5名軍官能被釋放，進行了長期而艱難的鬥爭，我們為這5位軍官感到驕傲，也誠摯感謝他們為國家所作的一切。我們將盡力拯救每一位烏克蘭人，這就是我們與敵人的區別」。

▲俄羅斯總統普丁21日剛宣布發動局部動員行動。（圖／路透）

路透社指出，烏俄這次進行換囚的時機和規模令人意外，因為俄羅斯總統普丁才剛在21日宣布進行「局部動員」行動，讓烏俄之間的戰火升級，而且烏克蘭的親俄分子上個月才剛透露，在馬力波被俘的烏克蘭指揮官將會接受審判。