俄頂尖科學家離奇死亡！「引領航空技術」深入國防　摔下樓梯喪命

▲ 格拉申科曾擔任莫斯科航空學院院長8年。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯莫斯科航空學院（MAI）前院長格拉申科（Anatoly Gerashchenko）21日驚傳從樓梯上失足摔落，不幸死亡。MAI引領俄國航空航太技術發展，與國防部密切相關，格拉申科的死也成為俄國一連串富商及高官神祕死亡案件中最新一起，引起外界關注。

根據《每日郵報》，MAI聲明宣布，技術科學博士、教授及MAI院長顧問格拉申科21日因意外過世，向其親友表示哀悼，「這是MAI及科學教育界的巨大損失。」據報他21日在該學院位於莫斯科的總部階梯上不慎滑倒，意外墜樓身亡。

MAI是俄國頂尖科學研究大學之一，主導航空航太技術發展，與普丁的國防部來往密切。72歲的格拉申科一生為MAI工作，以工程師身分進入後一步步爬上院長職位，掌管學院8年，曾獲頒一級祖國功勳獎章，是一名傑出的教授，發表逾50篇科學論文，2015年退休以來則擔任院長顧問，持續發揮影響力。

俄國近幾月來接連傳出與克里姆林宮有關的能源、科技或金融領域高層詭異死亡，俄國遠東與北極開發公司（FEDC）39歲執行董事佩喬林（Ivan Pechorin）就在10日搭船時不幸墜海身亡，距離他出席普丁主持的論壇活動僅相隔幾天。

北極圈富含石油及天然氣等豐富資源，在俄國面臨前所未有的制裁及經濟問題之際，被視為至關重要的開發領域。佩喬林同時也負責俄國遠東地區航空工業發展，而該產業在西方經濟限制下飽受壓力。

俄國當局對上述死亡事件的官方說法都是意外或輕生，但許多人認為，他們很可能是因握有敏感資訊，對普丁的權力構成威脅而被消失。

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