爸商店買東西突然遭擊斃　2歲兒無助被「留車上4小時」活活熱死

▲警方公布監視器畫面，希望能找到凶嫌。（圖／翻攝自Houston Police）

記者李振慧／綜合報導

美國德州休士頓士一名2歲男童被人發現陳屍在車上，警方調查發現，其38歲父親當天稍早在當地一間購物中心與另外一名男子發生爭執，後來被對方連開數槍當場射殺，懷疑因為沒有人注意到他2歲的兒子還在車上，被車內高溫活活熱死。

休士頓警方表示，男童父親20日下午1時45分進入當地一間購物中心，結果被發生爭執的男子開槍打死，他的胸口連中多槍後，對方立即跑去開車逃亡。警方後來公布凶嫌被監視器所拍到的畫面，希望能將人逮捕到案。

警方當日下午6時36分接到報案，報案女子表示，丈夫與2歲兒子出門後突然失蹤，他們才意識到死者原本是帶著孩子出門，搜查30分鐘後，在一輛休旅車上找到已經死亡的2歲男童。

警方判斷，男童死因應該是因為被留在悶熱車上，可能自下午2時開始就一直待在車上，目前已將遺體送去驗屍。死者妻子表示，她不曉得當天丈夫的行程，只知道丈夫要去見某人，案件正在調查中。