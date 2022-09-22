北韓新造潛艇疑似正準備下水　發現6艘「可疑船隻」

▲北韓疑似正準備讓新造潛艦下水。（圖／翻攝自38 North）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）疑似已完成第7次核試驗的事前準備工作，如今又傳出當局正準備讓新浦造船廠的潛艦下水。商業衛星清楚捕捉到，該造船廠周邊的浮動式船塢首次出現包括用來牽引艦艇的駁船等6艘船隻，該艘潛艦不排除為北韓新打造完工的船隻。

根據《北緯38度》（38 North），從某人工商業衛星於18日所拍攝的相片中，可以看到位於咸鏡南道的新浦造船廠建築物附近，首次出現包括駁船在內等6船隻集結，當中也出現用來減緩潛艦下水時衝擊力道的浮動式船塢。

美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下所屬專門分析北韓的官網《穿越緯線》（Beyond Parallel）曾於報導中指出，9月12日起新浦造船廠的衛星相片中仍然不見駁船。

對此，《北緯38度》分析，北韓此次計畫讓新造的潛艦下水，有相當大的可能還尚處於初期籌備階段。報導指出，北韓從2016年初起開始打造疑似是彈道飛彈潛艦（SSB）的新潛艇，而北韓最高領導人金正恩曾於2019年7月前往新浦造船廠視察新造的潛艇，從當時北韓公開的相片推測，該艘潛艇可能是SSB、或是從羅密歐級潛艦改造而來。

南韓《韓聯社》指出，目前北韓官媒仍尚未在報導中明確指出新潛艦將於何時下水。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》