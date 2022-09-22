俄國逃難潮！網狂搜「離開俄羅斯」躲動員令　單程機票飆漲7倍

▲ 俄國許多民眾連忙買機票想出國躲兵役。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁21日發表全國演說，宣布二戰以來首次動員令，預計徵召30萬預備役軍人投入烏克蘭戰爭。消息一出人民開始出逃，「離開俄羅斯」相關文字搜尋量大增，俄國免簽國直飛機票需求上升、價格飆漲，還有許多憤怒的民眾上街抗議，全國38座城市已有逾1311人因非法集會被捕。

CNN報導，普丁21日宣布局部動員令後，俄國機票銷售網站顯示，截至23日所有俄國人可免簽入境的國家直飛機票全數售罄，莫斯科飛往伊斯坦堡、亞美尼亞首都葉里溫及亞塞拜然首都巴庫的航班已經滿座。俄羅斯航空公司網站可見，截至28日飛往亞美尼亞的經濟艙機票全數售罄。

Google搜尋趨勢也顯示，過去24小時內「離開俄羅斯」（leaving Russia）搜尋量達到平時的100倍，俄國最大機票銷售網站「Aviasales」搜尋人數也在24小時內翻了二倍，大部分來自莫斯科及聖彼得堡。

根據Aviasales數據，23日自莫斯科飛往伊斯坦堡的單程機票在普丁宣布動員令以前僅需約350美元（約新台幣1萬1054元），如今最低也要2715美元（約新台幣8萬5750元），達到原先的7倍以上。

《路透社》報導，除了逃難潮以外，許多反戰、反動員令的民眾走上街頭，但俄國法律規定，未經批准的集會屬非法。獨立抗議監測組織OVD-Info表示，截至21日深夜，俄國38座城市有超過1311人被捕，莫斯科至少502人，聖彼得堡更有至少524人。

俄國內政官員沃爾克（Irina Volk）聲明表示，「部分地區有民眾試圖進行未經授權的行動，只有極少數人參與。這些行動都被制止，違法者已被拘留並帶到警局接受調查，將被追究責任。」

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