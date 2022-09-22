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尹錫悅「短暫會晤」拜登48秒！韓不滿美通過IRA　會談規模難達期待

▲▼尹錫悅與拜登進行48秒鐘的簡短對話。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅與拜登進行48秒鐘的簡短對話。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

原先南韓各界期待，南韓總統尹錫悅能在前往美國紐約出席第77屆聯合國大會時與美國總統拜登舉行會談，不過受到拜登縮短紐約行程的影響，雙方恐怕無法進行具有一定規模、且符合南韓期待的會談。美東時間21日，尹錫悅受拜登邀請出席當地會議，在拍攝團體合照時與拜登「握手言歡」僅48秒。

隨著美國8月通過「通膨削減法案」（IRA），此舉將導致南韓所產的電動車被排除在租稅優惠適用範圍外，因此引發南韓不滿，南韓內部盼能藉此次前往英國倫敦出席女王國葬、美國紐約行程之際，向美方充分傳達南韓的擔憂。

根據《韓聯社》，尹錫悅於美東時間21日下午出席「第7屆全球基金再補足會議」（Global Fund Seventh Replenishment Conference），該場活動由拜登親自主持，同時拜登還邀請原先沒有在出席名單內的尹錫悅。活動結束，尹錫悅第2個被叫上講台拍攝團體合照，在各國元首自由展開對話之際，尹錫悅和拜登四目交接。

尹錫悅首先站在拜登附近，接著他牽起拜登的手、將手放在拜登的肩膀上，雙方進行48秒鐘的簡短對話，不過對話內容尚未被公開。據悉，出席該場會議的各國領導人還包括了法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯道、日本首相岸田文雄等。

針對韓美元首會談的規模不如外界預期，南韓總統辦公室稍早發佈聲明，表示在倫敦、紐約出訪行程時，尹錫悅與拜登一共見面3次，包括英王查爾斯三世主持的接待會、第7屆全球基金再補足會議，以及同一天拜登所主持的接待會。

南韓總統辦公室表示，尹錫悅向拜登傳達韓方憂慮，對此拜登回道，「我方充分理解韓方的擔憂，美韓應持續展開對話」。

美國白宮則於當地時間21日表示，拜登與尹錫悅在出席聯合國大會期間曾短暫會晤，雙方再度承諾將會強化美韓同盟，透過緊密合作來共同應對來自北韓（朝鮮）的威脅；另外，雙方還針對穩定供應鏈、重要尖端技術、經濟與能源、全球公共衛生、氣候變遷等議題進行廣範圍的討論，呼籲在上述議題繼續維持合作。

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