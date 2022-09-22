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日韓元首會談「歷經波折」終於促成　尹錫悅會晤岸田文雄30分鐘

▲▼尹錫悅、岸田文雄於美東時間21日在紐約進行簡略會談。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅、岸田文雄於美東時間21日在紐約進行簡略會談。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅造訪美國紐約期間，於當地時間21日下午與日本首相岸田文雄進行約30分鐘的簡略會談，為時隔2年9個月後才終於再度促成的日韓元首會談。雙方對於解決兩國重要議題上形成共識，同時認為日韓應攜手與國際社會合作，共同應對北韓（朝鮮）核武與導彈危機等議題。

根據南韓《韓聯社》，尹錫悅、岸田文雄為了出席今年度第77屆聯合國大會而前往美國紐約。21日下午（日韓時間22日凌晨），尹錫悅親自前往曼哈頓聯合國總部大樓附近的一處會議中心，會晤正在出席「全面禁止核試驗條約（CTBT）的朋友們」活動的岸田文雄，雙方進行約30分鐘的簡略會談，會談內容並不針對特定議題進行。

美東時間21日中午12時25分，南韓總統辦公室對外發布新聞稿，表示韓日元首會談已開始進行。30分鐘後，尹錫悅於12時56分步出大樓，岸田文雄則是於5分鐘後步出大樓。

南韓總統辦公室在書面報告指出，韓日兩國元首對於改善雙方關係上形成共識，為此將加速兩國間外交當局的對話，同時指示外交當局繼續促進雙方協商，韓日兩國元首也將持續維持溝通。

尹錫悅與岸田文雄表示，「為持續守護自由民主主義、人權、法治等雙方共享的普世價值，（韓日）兩國對於持續與國際社會團結合作上形成共識」；針對北韓近期推動核武相關立法、計畫進行第7次核試驗等議題，雙方表示十分擔憂，同時願就此議題與國際社會維持緊密合作。

二戰朝鮮籍非法徵用勞工之南韓大法院判決，為日韓雙方擱置已久的爭議，也是導致兩國關係從文在寅政府時期降至冰點的關鍵。根據日媒《讀賣新聞》，岸田文雄、尹錫悅一致認為應解決上述問題、同時有必要恢復健全的日韓關係；至於如今的國際戰略環境，雙方一致認為日韓兩國互為重要的鄰邦關係，推動日韓、日美韓合作相當重要。

據悉，尹錫悅自從今年5月就任後便多次表明有意改善韓日關係，8月在光復節演說時更表示，在世界公民自由面臨威脅與挑戰時，日本是南韓需要攜手合作的鄰邦。

不過，在推動此次日韓元首會談上，其實雙方經歷些許波折。南韓總統辦公室15日搶先發佈會談消息，此一舉動違反兩國共同對外釋出消息的國際慣例，引發日方不滿，也讓岸田文雄氣得表示，「不如就乾脆不要見面吧」。

►日本不滿南韓尹錫悅政府單方面放話 岸田：乾脆別見面吧

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