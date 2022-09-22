是巧合還是被詛咒？　史上3起「規模7以上強震」都在919

▲墨西哥19日發生規模7.6強震，西南濱海港城曼薩尼約市建築坍塌，壓毀轎車。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣近幾日地震頻傳，而遠在太平洋對岸的墨西哥（Mexico），也於19日午間發生規模7.6的大地震。由於震央位在太平洋沿岸加上是「極淺地震」，不但震垮了當地的商場還造成海嘯，還導致人員傷亡。巧合的是，過去在1985年和2017年的9月19日，當地也曾發生過死傷嚴重大地震，引發外界熱議。

▲位在沿海地區的曼薩尼約市發生洪水，大水淹入社區。

從推特影片上可以看到，位在震央上方、同樣位在沿海地區的曼薩尼約市（Manzanillo）發生洪水，大水淹入社區，據美國地質調查局（USGS）指出，墨西哥19日下午1點5分（台灣時間今晨2點多）發生規模7.6強震，深度僅15.1公里，屬於極淺地震，包括首都墨西哥城有感搖晃，為此，太平洋海嘯警報中心針對哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多等多個區域發出海嘯警戒。

▲墨西哥沿海地區發生規模7.6強震。

綜合媒體報導，這已不是墨西哥第一次在這一天發生大地震，這次則釀成洪水，並且有民眾死傷。墨西哥在1985年及2017年的9月19日都曾發生大地震，震度分別為7.8和7.1，前者釀成千人死亡，後者則有逾300人過世。

▲地震發生的一小時前，墨西哥城才舉辦919強震周年紀念的演習。

在地震發生的一小時前，墨西哥城才舉辦919強震周年紀念的演習，墨西哥國立自治大學研究數據顯示，3次規模都達7以上的大地震還發生在同月同日的機率，其實僅有0.00075％，雖然墨西哥國立自治大學表示這樣的情況純屬巧合，但這樣的巧合仍引發外界議論，在街上也有民眾驚慌失措，有民眾更直呼「19日是可怕的一天」，就連墨西哥市長都說彷彿是被詛咒。

▲墨西哥國立自治大學研究數據顯示，3次規模達7以上的大地震還發生在同月同日的機率，其實僅有0.00075％。

墨西哥市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，「以科學的角度看919是地震的特殊日子，沒什麼好說的，但事實上這一天全市已發生3次地震，當然老百姓都有疑問，我們捫心自問，這個問題為什麼都在這個日期地震」？

對此，包含美國地質調查局（USGS）的地震學家厄爾（Paul Earle）在內的專家們則指出，大地震重複發生的日期應為湊巧，只是人們會在發現類似巧合時自行拼湊出一個模式，但目前並沒有科學依據可以證明，地震的發生有特定的季節或日子。

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