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白宮批普丁暗示動用核武「不負責任」：美國將認真看待

▲▼美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。（圖／路透）

▲美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，美方會繼續協助烏克蘭。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）日前上節目受訪，對於俄羅斯總統普丁暗示可能動用核武，他表示這是「不負責任的威脅」，美方將會認真對待。

柯比登上「美國廣播公司」（ABC）節目《早安美國》（Good Morning America），他表示普丁所說的「一切可用的手段」，在一個核武強權領導人口中說出來，是非常「不負責任的」，但他也說過去幾個月以來普丁不斷暗示，這次會這樣放話也已經不奇怪，但美方會認真看待此事。

柯比進一步表示，美方盡可能監測一切動作，包括俄羅斯的戰略姿態，「所以如果必須的話，我們也可以改變我們的（戰略姿態）」，目前美方不認為有這個需要。

當被問到若俄羅斯動用核武的話，美方會如何回應，柯比表示，「會有嚴重的後果，他不只在世界舞台上會變成更受唾棄的賤民，國際社會也不得不承擔後果。」

俄羅斯21日宣布「部分動員令」，將動員全國30萬預備兵役，柯比表示這是俄羅斯虛弱的訊號，「這絕對是他在掙扎的一個訊號」。他說普丁入侵烏克蘭以來，俄軍已蒙受數以萬計的官兵死傷，部隊士氣低落，戰場上的指揮和管控問題至今沒有被解決，此外普丁還得面對逃兵問題，他也強迫傷兵們回到戰場上繼續戰鬥，「所以很明顯地，兵力缺乏是個問題。」

柯比說俄羅斯在烏東占領區舉辦公投入俄的結果，不會改變美方政策，美方仍會認定這些地區是烏克蘭領土，「我們會繼續透過軍援和其他金援支持烏克蘭，就像總統說的，不管還要多久時間。」

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