拜登聯大演說提台海局勢　反對片面改變現狀

▲美國總統拜登在聯合國大會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約21日專電

美國總統拜登今天在聯合國大會演說，強調美國致力維護台海和平，奉行一中政策，反對任一方片面改變現狀。在台海緊張的背景下，美國總統罕見在聯大場合重申美方立場。

第77屆聯大總辯論邁入第2天，拜登發言近半小時，嚴詞譴責俄羅斯2月入侵烏克蘭並在攻勢受挫後揚言擴大戰事，並在發言後半重申美國外交政策立場時提到台海。這是拜登去年1月就任總統以來首度在聯大總辯論提及台海局勢。

拜登說：「我們會以外交作為指引，致力和平解決衝突。我們尋求維護台海和平穩定，奉行40年來防止衝突發生的一中政策，持續反對兩岸任一方片面改變現狀。」

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初不顧北京警告訪台後，中國連日在台灣周邊舉行實彈軍事演習，台海緊張局勢升溫。在哥倫比亞廣播公司（CBS）本週稍早播出的節目「60分鐘」（60 Minutes）中，拜登再次表明，如果發生「前所未有的攻擊」，美軍會介入保衛台灣。

拜登屢次公開表態美國會在台海衝突時出兵協防台灣，違背美方奉行數十年的「戰略模糊」，白宮事後再度重申美方對台政策不變。

近年兩岸關係惡化、北京對台加強文攻武嚇，引發世界各國關注。在美國主導下，七大工業國集團（G7）等國際組織愈來愈常在會議公報納入關切台海和平，鼓勵和平解決兩岸議題等字句。

拜登談及美中競爭時重申美國「不追求衝突、不追求冷戰」立場，並說華府不要求任何國家在美國或其他國家間選邊站，僅致力實現自由、開放、安全、繁榮的世界。

談到持續近7個月的俄烏戰爭，拜登指責俄羅斯作為聯合國安全理事會常任理事國，卻侵犯鄰國，企圖讓烏克蘭從地圖上消失，「無恥違反聯合國憲章核心宗旨」。

烏克蘭軍隊近期猛烈反擊，在東部地區收復大片失土。眼見戰事告急，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）21日在全國演說中威脅動用核武，並下令動員後備軍人參戰，這場二次世界大戰結束以來歐陸最大規模戰爭短期內恐難結束。

拜登重申與盟國支持烏克蘭，並向莫斯科喊話「核戰是打不贏的」。他說，俄羅斯企圖消滅烏克蘭以國家地位存在的權利，沒有人威脅俄羅斯，只有俄羅斯追求衝突。

俄烏戰爭加劇全球糧食危機，拜登承諾美國今年為全球糧食安全加碼捐款29億美元，並駁斥莫斯科聲稱西方制裁釀成糧食危機的說法，強調歐美國家制裁容許俄羅斯出口糧食與肥料，沒有限制。

拜登說：「糧食不安全惡化是俄羅斯開戰造成的，只有俄羅斯能結束戰爭。」

拜登並以人民受苦為由呼籲各國不要禁止糧食出口或囤積榖物，「世界所有國家無論存有什麼分歧，如果家長無法餵飽孩子，其他一切都不重要。」