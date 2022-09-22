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「你敢點歌我就彈」鋼琴面具男神曲彈出　正妹表情出賣秒戀愛

記者林彥臣／綜合報導 

在台灣有以戴面具為特色的YouTuber，也有靠彈鋼琴而成名的YouTuber，不過在美國則有戴面具彈鋼琴的YouTuber，接受網友的隨機點歌，只要「你敢點歌我就彈」，其中有一位正妹隨便點了一首美國龐克天團Green Day的神曲，面具男彈出之後，直接露出戀愛的表情。

▲▼鋼琴面具男挑戰「你敢點我就彈」，正妹點播神曲表情出賣秒戀愛。（圖／翻攝自YouTube／B.C.&Lowy）

▲鋼琴面具男挑戰「你敢點我就彈」，正妹點播Green Day的《夢碎大道》（Boulevard of Broken Dreams）。（圖／翻攝自YouTube／B.C.B.C. & Lowy）

經常翻譯國外有趣影片的《B.C. & Lowy》，就在頻道上分享了這一段影片，面具男對著鏡頭舉起白板上面寫「你敢點歌我就彈」（Request any song）。網路彼端的正妹就點了「年輕歲月」（Green Day）的《夢碎大道》（Boulevard of Broken Dreams）。

▲▼鋼琴面具男挑戰「你敢點我就彈」，正妹點播神曲表情出賣秒戀愛。（圖／翻攝自YouTube／B.C.&Lowy）

▲面具男一彈出《夢碎大道》（Boulevard of Broken Dreams），正妹當場被表情出賣。（圖／翻攝自YouTube／B.C.B.C. & Lowy）

面具男看到之後一秒丟掉白板，馬上彈起《夢碎大道》，隨後來有一位夥伴從鏡頭外加入伴奏小提琴。網路彼端的正妹則是被自己的表情出賣，難掩她像是戀愛般的大驚喜。

根據《B.C. & Lowy》的介紹，影片中的面具二人組分別是拉小提琴的Rob Landes，以及彈奏鋼琴的Marcus Veltri，他們平時都常在隨機視訊聊天平台上，透過接受陌生人點歌來娛樂大家。另外他們也不是每則影片都戴面具，當天是萬聖節才會應景戴面具彈奏。

《B.C. & Lowy》還介紹，Green Day 於2004年推出的經典歌曲《夢碎大道》(Boulevard of Broken Dreams)，這首歌不僅在當年勇奪格萊美獎年度最佳唱片，同時也是2000年到2009年這10年間，全球最熱銷的單曲的第9名，為 Green Day 生涯最成功的作品。

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