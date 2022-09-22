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高峰已過！確定10月開邊境　醫估疫情「階梯式下降」0+7有望提前實施

▲▼日本旅遊，日本出境，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅遊，自助旅行，FIT，自助旅遊，爆買，機場報到，托運行李，成田機場，成田國際機場，海外旅客，海外觀光客，外國遊客，自助行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本預計在10月全面開放邊境。（圖／記者蔡玟君攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情近日有下降趨勢，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也坦言「邊境有望提早開放。」對此，專家認為，台灣目前高峰已過，是有條件可以提早的，這禮拜是關鍵期，再觀察一週，如果和日本一樣呈現「階梯式下降」，那其實就可以宣布開國境相關規劃，且0+7措施也是可以實施的。

針對邊境開放，王必勝表示，未來當然會考慮總量管制、簽證、進團是不是要解除等等方面，當然還有所謂的自主防疫相關的調整，大概會以這些面向為主。另外，他也提到，行政院蘇院長也有說明會先公告一段時間後再實施，實施應該是在10月沒錯。

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▲▼中華航空,松山機場,松機,華航,旅遊,出國,包機,空中巴士Airbus A330-302,B-18303,機場跑道。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣也預計在10月開邊境，相關規劃還有待指揮中心公布。（圖／記者李毓康攝）

中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪時也直言，開放前還是要看是不是穩定下降，以日本為例，日本在8月底單日25萬～26萬例，但昨天只剩3萬多，其實一路是階梯式下降，日本在9/7就開始宣布鬆綁規劃，預計在10月就要全面開放邊境。

黃高彬說，從國外數據就可以確定是會階梯式下降，台灣這禮拜是關鍵期，這禮拜如果下降很快，達到階梯式下降，9月底就可以宣布相關規劃，到10月初給相關單位準備時間，10月中旬就可以開放，且0+7已經是確定的，畢竟若沒有0+7，不會有人想來台灣。

黃高彬強調，未來若開放0+7，是一段過渡時期，如果觀察一段時間，看起來沒有大問題，可能0+7開放一個多月後，就可以整個開放。
 

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