英相會晤立陶宛總統 　支持對中國貿易爭訟

▲英國首相特拉斯（右）21日與立陶宛總統瑙塞達（左）在聯合國大會期間進行場邊會談。（圖／路透）

文／中央社

英國首相特拉斯今天與立陶宛總統瑙塞達在聯合國大會期間進行場邊會談。立陶宛因為去年起強化與台灣的關係遭中國以經貿手段脅迫，特拉斯強調，支持立陶宛在對中貿易爭訟採取的立場。

立陶宛去年率先退出中國與中東歐國家的合作機制、打破歐盟慣例允許在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處等事件，遭北京以外交、經貿等手段強力施壓，中方甚至曾試圖將立陶宛自歐盟各國供應鏈排除。

歐盟今年1月在世界貿易組織（WTO）對中國提出訴訟，獲英國、澳洲、美國、加拿大、日本、台灣等支持。

英國首相辦公室今天表示，特拉斯（Liz Truss）與瑙塞達（Gitanas Nauseda）都強調，理念相近國家合作應對惡意威脅、增進能源自主、終結來自威權國家的經濟脅迫，十分重要。

特拉斯特別指出，在與中國的貿易爭訟中，英國支持立陶宛。

今天是特拉斯6日就任後，首次與瑙塞達會晤。

立陶宛總統辦公室發布的新聞稿則未提及中國，而是側重立陶宛與英國的安全和防衛合作、俄羅斯2月全面侵略烏克蘭後的歐洲局勢變化，以及對烏克蘭的軍事、經濟和其他支援。

在立、英雙邊關係方面，瑙塞達提到，兩國應持續強化經貿往來。

曾任國際貿易大臣的特拉斯在今年9月成為首相前，擔任外交大臣。她在為期約一年任內曾主張結合「硬實力」及經濟安全，重新打造全球安全架構，這也是她所倡議結合繁榮與安全的全球「自由網絡」（Network of Liberty）的核心內涵。

特拉斯主張七大工業國集團（G7）應成為經濟領域的北大西洋公約組織（NATO），並曾承諾成為首相後，將重新檢視英國政府去年3月發布的外交國防安全政策綜合檢討報告（The Integrated Review），調整對中國威脅的評估。

她在政壇的支持者曾向英國媒體透露，一旦當選首相，她將推動調升中國的威脅等級，由「體制競爭者」（systemic competitor）調升至與俄羅斯相同的「迫切威脅」（acute threat）。

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