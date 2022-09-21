獸父性侵3歲養女！「妳長大了」逼摸鳥蹂躪7年　射精在紙杯讓她看

▲女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓爆發駭人聽聞的家庭人倫性侵慘劇！一名年僅10歲的女童，從她3歲起便遭到40多歲的變態獸父連續性侵長達7年，不僅遭到繼父亂摸身體、被逼迫「玩鳥」，熟睡時甚至還被叫醒壓床性侵，完事後還得被迫目睹紙杯內的精液。該名男性被法院重判15年有期徒刑。

根據韓媒《中央日報》，該名42歲的變態獸父A某從2015年起至今年4月，7年以來在位於全羅北道益山市、群山市的住處多次性侵妻子所生的女兒（養女）B某，今（21）日被全州地方法院群山分院第1刑事部部長法官鄭成敏（정성민）判處15年有期徒刑、須接受80個小時性暴力矯正課程，同時10年來禁止其在身障或兒童相關機構就業。

報導指出，A某早在養女3歲時就開始對她動手動腳，不僅經常裸露陰莖等重要部位讓女童觀看，甚至還讚嘆「妳長大了」多次動手亂摸繼女的身體；去年9月，酒喝到一半的A某甚至把繼女叫進自己的房間，露出生殖器官逼她「玩鳥」，還多次進行類似性行為。

今年3至4月，A某甚至還叫醒睡夢中的繼女，2度性侵得逞，即便女童不斷蹬腿掙扎堅決抵抗，A某還是無法停下自己的淫行，直到高潮射精時，仍將精液射進紙杯裡，拿給繼女逼迫觀看。

A某經常以女童的生母（即A某的妻子）、年幼的弟妹作為要脅對象，「如果妳把我們倆之間的事情告訴媽媽，那我就會把媽媽和弟妹們帶離開這個家，我們無法繼續一起生活！」

不僅如此，A某還涉嫌於去年2度強制性騷10多歲的妻姪女C某。

對此，A某在法庭上坦承犯行，不過對於性侵嫌疑則矢口否認，「雖然曾試圖要性侵B某，但實際上卻沒有去做」；法官則未採納A某的說辭，認為A某為了滿足自己的性慾，接連多次性侵繼女和妻姪女，造成其巨大的精神傷害，並表示被害者與家屬們皆要求判處重刑。

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