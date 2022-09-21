戰火升級！普丁宣布局部動員　30萬預備役「3個月合約變無限期」

▲俄羅斯總統普丁21日宣布進行部分軍事動員。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯總統普丁21日宣布簽署「局部動員法令」，預計將徵召30萬名預備役公民參戰，法令即日生效。值得注意的是，法令寫明，這些預備役公民所簽訂的合約，在「部分軍事動員」結束前將被無限期延長。

Potentially the most significant part of Putin's partial mobilisation decree:



All military service contracts (typically 3-6 months) currently in force extended indefinitely.@IAPonomarenko@RALee85 @shashj @WarMonitor3 pic.twitter.com/4Ik95WZSGh — Dmitry Grozoubinski (@DmitryOpines) September 21, 2022

據《天空新聞》報導， 俄羅斯此前與預備役簽訂的合約多數為3至6個月，然而俄羅斯最新頒布的「局部動員令」卻寫明，除了被免除兵役的公民外，所有擁有軍事經驗的公民都可加入烏克蘭的戰鬥，而現有預備役公民的合約將持續生效，直至「部分軍事動員」結束為止。

相關法令頒布後，和政府簽訂合約的預備役公民一旦被徵召，就要立刻上戰場，直到部分動員結束為止。此前，俄羅斯議會剛在當地20日通過新法，擬對在軍事動員或戰鬥狀態期間不服從命令、破壞軍事財產、有逃兵嫌疑的犯罪行為加大懲罰力度。路透社看到的法案副本也顯示，自願投降的俄軍可被判處10年監禁。

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