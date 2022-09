戰火升級！普丁宣布局部動員　30萬預備役「3個月合約變無限期」

▲俄羅斯總統普丁21日宣布進行部分軍事動員。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯總統普丁21日宣布簽署「局部動員法令」,預計將徵召30萬名預備役公民參戰,法令即日生效。值得注意的是,法令寫明,這些預備役公民所簽訂的合約,在「部分軍事動員」結束前將被無限期延長。

Potentially the most significant part of Putin's partial mobilisation decree:



All military service contracts (typically 3-6 months) currently in force extended indefinitely.