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美英德捷同聲譴責！普丁宣布「部分動員」　各國反應一次看

▲▼ 俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁宣布「部分動員令」。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁21日宣布簽署「局部動員令」，徵召預備役公民入伍，莫斯科最近還決定推動公投，讓目前被俄軍佔領的盧甘斯克、頓內茨克、赫爾松和扎波羅熱加入俄羅斯。對此，美國、英國、德國、捷克及教宗紛紛發聲譴責，而北京呼籲各方透過對話與協商，找出解決所有人安全顧慮的方法。

美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）表示，「虛假的公投和動員，是俄羅斯失敗及軟弱的象徵。美國將永遠不會承認俄羅斯宣稱併吞的烏克蘭領土。不論要花多久，我們將繼續與烏克蘭站在一起。」

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）認為，普丁宣布部分動員令，正是承認烏克蘭計畫失敗，「在設備不良及領導無方的狀況下，他和他的國防部長讓成千上萬公民送死。再多威脅及宣傳，都不能掩蓋烏克蘭正在獲勝的事實。國際社會團結一致，而俄羅斯正在成為全球賤民（global pariah）。」

德國副總理哈柏克（Robert Habeck）表示，這是「俄羅斯糟糕又錯誤的另一步」，柏林當局正在考慮針對烏克蘭戰爭升級一事做出政治反應。

▲▼烏克蘭軍收復哈爾科夫後站在俄羅斯坦克上。（圖／路透）

▲烏克蘭軍收復哈爾科夫後站在俄羅斯坦克上。（圖／路透）

捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）說，俄國宣布部分動員令，是「試圖進一步升級俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭」，「進一步證明俄羅斯是唯一的侵略者。幫助烏克蘭是必要的，為了我們自己的利益，我們也必須繼續這麼做。」

教宗方濟各（Pope Francis ）並未點名普丁或俄羅斯，但在公開接見活動中，譴責烏克蘭正在發生的「野蠻行徑與折磨」，並稱烏克蘭正在成為「殉道者」。

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