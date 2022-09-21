14歲少女離奇失蹤「全身彈孔」陳屍家附近　與18歲男遭行刑式射殺





▲2名青少年相繼失蹤，被人發現遭多發子彈掃射身亡。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州日前發生2起青少年被槍擊案件，14歲少女伍茲(Lyric Woods)原本在家，卻被家人發現突然失蹤，隔日18歲少年克拉克(Devin Clark)也被家人通報失蹤，2人後來被發現陳屍在家附近路上，全身都是彈孔，生前遭到行刑式射殺。

橘郡(Orange County)警方17日下午接到報案，伍茲繼父尚恩(Shane Cannada)表示，他最後一次看到女兒是前一天晚上11時，對方洗了澡以後上床睡覺，然而隔天早上他去叫對方起床，卻發現人已經不見。

警方根據警犬與鄰居調查發現，伍茲凌晨3時離開家後曾穿過樹林，後來搭上了一輛轎車。身為美式足球運動員的18歲少年克拉克，家人18日也向警方報案，結果1小時後警方同時發現2名失蹤青少年遺體，警方雖然沒有透露2名死者關係，但根據家人說法，2人是認識的朋友。

警方表示，2名騎著單車的民眾，意外在距離伍茲家約2.5公里處發現她的遺體，而克拉克陳屍的地點與她非常接近，只有幾步路的距離。當地居民透露，16日晚間他在家時突然聽到約20多聲槍聲，「我聽到一口氣開了10幾槍，就好像自動槍一樣，停了一陣後又連開5槍」。

最新消息傳出，警方20日下午逮捕一名17歲凶嫌到案，但沒有對外公開其身分。警長表示，雖然根據當地法令，未滿18歲罪犯，不會依成年人身分受審，但如果後續找到合理的理由或起訴通知，案件有可能移交至上級法院進行審理。