快訊／普丁宣布今起「部分軍事動員」：動用一切手段保衛領土完整

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁21日發表全國演說，宣布在俄羅斯進行部分動員，目前局部動員令已經簽署，「我強調這是部分動員，只有目前是預備役的公民，首先是在武裝力量服過役的公民，具有一定軍事專業及相關經驗，才將會被徵召入伍」，動員行動會在今日（21）展開。

這是普丁自2月份發動烏克蘭特別軍事行動以來，首度發表全國演說。普丁稍早表示，西方的目標在於削弱、分裂、摧毀俄羅斯，「他們說，1991年能分裂蘇聯，現在就能分裂俄羅斯」，特別軍事行動的主要目的始終沒有改變，打擊烏克蘭納粹份子需要特別軍事行動。

普丁也稱，西方已跨越所有界線，開始核恫嚇，威脅對俄羅斯使用大規模殺傷性武器，「如果俄羅斯國家領土完整受到威脅，為了保衛俄羅斯與我國人民，我們將動用一切手段，這不是虛張聲勢」、「我們祖國的領土完整、我們的獨立與自由將得到保障，我重申，我們將會竭盡全力」。

普丁也說，俄羅斯將盡一切努力，為頓巴斯以及向俄羅斯提出申請的地區舉行公投提供安全環境。依據先前報導，目前被俄羅斯佔領的頓內茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國、赫爾松州、扎波羅熱地區，將於9月23日至27日舉行入俄公投。

快訊／俄羅斯防長宣布：召集「30萬人」預備役部隊！