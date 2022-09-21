普丁政敵躲過暗殺！在家吃飯驚見「詭異紅點」逼近　下秒爆槍聲

▲俄羅斯人權運動家奧斯切金（Vladimir Valeryevich Osechkin）成立反腐敗網站Gulagu.net，揭露俄國囚犯遭受酷刑。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯知名人權運動家奧斯切金（Vladimir Valeryevich Osechkin）宣稱躲過一次暗殺，他與妻小在家裡吃晚餐時，眼角餘光瞄到，陽台欄杆上出現一枚詭異紅點，不僅迅速移動到牆壁上，甚至朝自己的方向靠近。奧斯切金與家人趕緊拉上百葉窗、躺平在地板上並且報警，而警方及鄰居隨後都聽見槍聲。

奧斯切金逃到法國比亞里茨（Biarritz）尋求政治庇護，他表示，案發10天前就有線報指出，「俄羅斯犯罪界大老」抵達當地執行暗殺任務，這幾天最好避避風頭。一家人周末前往山區度假後，又回到了住所，未料果真遇上怪事，「我們已經為此作好準備，我的妻子和孩子在最安全的房間待了大約1小時。我沒有被擊中，但是有人開槍。」

一名消息人士20日向《法新社》證實，法國當局正在調查這起事件，但立案類別為「威脅」而非暗殺未遂。他拒絕證實或否認是否有人開槍。

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

41歲的奧斯切金是普丁政府頭號通緝犯之一，他成立反腐敗網站Gulagu.net，指控俄羅斯聯邦安全局（FSB）及監獄當局建構出「酷刑輸送帶」體系，長年性侵虐待囚犯，相關證據已被交給聯合國及歐洲理事會調查。今年7月，奧斯切金又揭露，俄羅斯殘暴傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）招募2.8萬名囚犯，派上烏克蘭戰場「當砲灰」。

西方政府及社運人士指控，普丁政府正在「消滅」海外異議人士，包括2018年雙面間諜克里帕爾（Sergei Skripal）及2020年反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）險遭神經毒素殺害事件。大量社運人士、記者及知識份子離開俄羅斯，前往歐盟各國尋求庇護，但克里姆林宮始終否認指控。

傳普丁又躲過暗殺！乘車返官邸「左前輪突爆炸」 3隨扈離奇失蹤