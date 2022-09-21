高中女師挺「核彈巨乳」上課！家長氣投訴　校方力挺：學生都愛她

▲女老師的巨乳一度讓部分學生與家長反感，但校方力挺到底。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

加拿大安大略省一名高中女老師凱拉（KaylaLemieux），因為挺著一對「極巨上圍」的巨乳上課，異於一般女性的上圍尺寸，引發部分學生及家長反感，甚至有家長直接向學校投訴。但校方非常力挺女老師，認為凱拉的巨乳外型與裝扮，對她的教學沒有造成任何阻礙，學校更稱讚凱拉，是一位教學認真的優秀老師，不少學生都很喜歡她。

綜合外媒報導，凱拉在加拿大安大略省奧克維爾特拉法格高中（OakvilleTrafalgar HighSchool）教導工藝課程，她1年多前從男性轉變成女性，後來到學校從事教學時，更開始穿著緊身衣、戴誇張的假胸部，引發部分學生及家長反感，有家長向學校抗議，希望校方督促或直接把她開除。

但校方非常力挺凱拉，認為凱拉的外型與裝扮，沒有任何問題，並強調學校不會因為種族、年齡、性別認同、性取向、宗教、文化習俗、社經地位或身材等，而有任何排斥行為。該高中並對家長發聲明表示：「作為一個教育機構，我們認為所有學生、教職員工、家長和所有社區成員在性別認同、性取向上，不應該出現任何歧視，他們都應該被平等對待」，且強調學生們都喜歡上凱拉的課。

Viral images of a trans teacher wearing oversized breasts that sag to the waist have been investigated by @ReduxxMag. The tech teacher is “Kayla Lemieux,” of Oakville Trafalgar High School in Ontario, Canada. The school stands by its teacher. https://t.co/jtBWfpIhyN — Andy Ngô ????️‍???? (@MrAndyNgo) September 17, 2022

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