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約旦4層公寓倒塌14死10傷　女嬰「活埋30小時」奇蹟獲救畫面曝光

約旦4層公寓倒塌14死10傷　女嬰「活埋30小時」奇蹟獲救畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter）

▲事件造成14人死亡，1名女嬰奇蹟只受輕傷被救出。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

約旦首都安曼舊城區一棟4層樓民宅倒塌，造成20多名住戶受困，當局立即展開大規模搜救行動，其中一名慘遭活埋的4個月大女嬰瑪拉克(Malak)，受困長達30個小時終於被救出，被當地媒體形容是希望與生命的象徵。

安曼古老街道Jabal Al-Weibdeh 13日發生住宅倒塌事件，事件造成14人死亡、10人受傷。從現場影片中可看到，女嬰瑪拉克被埋在充滿瓦礫與碎片的廢墟中，奇蹟被一名消防人員解救出來，後來順利回到25歲母親伊絲拉(Israa Raed)的身邊。

母親伊絲拉表示，事發當時她為了工作，暫時把女兒交給朋友照顧，沒想到返回時發現整棟大樓倒塌，不知道女兒的下落讓她情緒一度崩潰，幸好在長達30小時的搜救行動，女兒活著被救出來。

伊絲拉表示，「我的直覺告訴我，她一定還活著，丈夫也向我保證，女兒在等我們，我後來從身上的粉紅睡衣立刻就認出是她，無法用言語形容我有多開心」。消防人員表示，女嬰受困在混泥土下剛好有縫隙，讓她可以呼吸，搜救24小時後他們才聽到女嬰的哭聲

在進行長達4天的搜救後，所有搜救行動已告一段落，當局目前仍在調查大樓倒塌原因，檢察官依4項造成死亡與7項造成傷害指控，下令逮捕3人接受調查，3名嫌疑人分別為大樓所有者、維修承包商和維修技術人員。

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