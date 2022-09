為女王送葬竟挨打！馬尾一甩「樂手被巴臉」退3步　尷尬片瘋傳

▲ 為女王送葬的皇家樂手意外被巴臉。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩,19日國葬典禮後移靈溫莎,前往下葬途中卻發生一段插曲。送葬隊伍中一名騎兵行進中突然不穩,馬匹左右晃動中馬尾也跟著擺動,下秒竟正中一旁的皇家樂手臉上,令他一陣踉蹌,尷尬畫面全被拍下。

A horse flashes his tail hitting a soldier in the face. No harm done - even the most experienced of horses become overwhelmed by the occasion. pic.twitter.com/Xzw4WLdJ2L